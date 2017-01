Corvas Dulces No. 1354 ene 17 2017

La gente aquí en Jaral no muestra descontento por el precio de la gasolina, pero siguen las protestas en otros lados y las acciones de parte de los funcionarios para contribuir con la sociedad.. Por ejemplo, el Gobernador se bajó en 16% su salario y también a los directores de gobierno, el alcalde de Celaya se lo bajó en 10%, por ahí me llegaron rumores que aquí en Jaral va a ser más y va incluir a regidores y directores, les van a reducir presupuestos de telefonía sobre todo al Departamento de Agua Potable donde se dice que tienen alguien adicto a las mentadas hot-line que son números de teléfono donde te contestan a pujidos sensuales, regularmente un hombre con voz de mujer y te cobra por minutol… O bueno, si no es así cabe preguntarse por qué les llegó el recibo de $6,000 cuando sólo tienen $200 autorizados por mes… Antes que digan que son mentiras, aclaro que este chisme lo oí cuando fui por las tortillas, no se si sea cierto… Ahí mismo me platicaron que ya despidieron al hermano de Gerardo García del Agua Potable, que el mismo Gerardo lo pidió como un favor y todo por una herencia… Caray así las cosas, por eso me gusta ir por las tortillas porque me entero de muchas cosas… El programa de visas a Estados Unidos que prometieron desde el año pasado al parecer ahora sí van a lograrlo, ya andan hablándole a los entrevistados diciéndoles que lleven su documentación, me dicen que ese programa es obra del “Ishida”… Hablando de él, la semana pasada pusieron un comentario en el www.dia7.com.mx donde en vez de darle reconocimientos en Protección Civil le dijeron que pagara la ambulancia que chocó hace como 20 años y ¡vaya respuesta!… Porque Ishida respondió y le dio su quemada a la administración de ese tiempo… Fuentes cercanas a Protección Civil me dicen que los ha ayudado con varias cosas y prometió muchas cosas más, pero quería gente capacitada… Hace un par de meses comentaba de los $34,000 que faltaban en Servicios Públicos… Bien, pues para que vean que sí sirve publicar estas cosas el exdirector ya los devolvió… Hablando de justicia dicen que ahora que ya está su hijo de regidor, Raúl Almanza va a empezar a pagarle lo que les quedó a deber a sus representantes de casillas, ya que además está recibiendo fondos del Comité Estatal y pues no hay Comite Municipal del Verde aquí en Jaral… Otro que quedó a deber es el “Cusi” pues la lana que le dieron para contratar a los integrantes del equipo de los Mojados “se la clavó”… Dicen que unos jugadores hasta le aventaron el dinero en las patas cuando les quiso pagar solo una fracción de lo acordado… Hasta a la compañía que anunció el partido le quedó a deber, imagínense y así quiere el quedarse con toda la organización de este tradicional partido… La rosticería de “Pollos a la leña” le valió que la quemara en la corvas y sigue rostizando los pollos con tarimas contaminadas, muchas de esas tarimas tienen pintura, aceite y químicos peligrosos para la salud que al rostizar el pollo se impregna… Ojalá alguna autoridad tome atención en eso, una vez vi como estaban recogiendo tarimas de la compañía Monsanto, de seguro contaminadas con agroquimicos y ¿dónde cree usted que pararon?… Manden sus saludos y amenazas a [email protected]