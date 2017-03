Corvas Dulces No. 1362 mar 15 2017

He recibido quejas acerca del actuar de la policia, entre ellas que son las intenciones de algunos de ir por las mordidas… Vamos a poner esto como antecedente y reflexión, muchos dicen que en Presidencia están haciendo muy bien trabajo, tratando de sacarle el mayor jugo posible al presupuesto, las principales cabezas afirman que todo está bien y tal vez así lo ven… Pero recuerden que la policia es la imagen del municipio y cuando vienen a molestar a los ciudadanos se acuerdan qué partido es el que está gobernando… ¿Se acuerdan del tema de las cantinas? Un dueño opina que no es justo que le “tire” al negocio, pero acepta que al igual que los policías, ellos como dueños también les tienen miedo a los vándalos, muchos de los cuales venden droga por debajito… La Dirección de Seguridad pide que denuncien, pero cómo vamos a denunciar si los mismos policías no han podido poner en orden a estos vándalos y la prueba está con El Seco y su banda de productos de iluminación -sin desprestigiar a los trabajadores del gremio de instalaciones eléctricas-, ¡ni los mismos policías que resultaron agredidos a balazos quisieron identificarlos plenamente!… ¿Y así esperan que uno como ciudadano o dueño de un negocio los denuncien?… Los dueños de bares no quieren tener a estas personas como clientes, les corren la clientela, ellos no consumen igual que los verdaderos clientes, según ya lo manifestaron en una reunión de dueños con la Presidencia y hubo el compromiso de operativos de la policia, ¿pero qué pasa?…. No se han visto y los pocos que hacen llegan hostigando a los clientes porque si ven a los vándalos ni se arriman… y precisamente por que están cansados de ese ambiente, muchos clientes de bares se van a las orillas a tomar, abajo de una sombra, en la cabecera de una tierra, junto al río y ¿quien creen que llega alla? Pues la policia y no precisamente a brindarles seguridad pero a pedirles pal chesco… Además llegan y les tienen que aplicar el alcoholímetro y llevarse el vehículo…. Esto ha pasado hasta en propiedad privada donde están tomando dentro de la parcela y ni ahí respetan… Así que hay que preguntarse ¿a quien tenerle más miedo? ¿A la policia o a los vándalos? Algunos policías -no todos- te piden una mochada cuando estás tomando en un lugar aparentemente público, los vándalos te ofrecen producto pero con ambos corres el riesgo de que te golpeen… Dirán que traigo línea contra Seguridad Pública pero no, así están las cosas, hay buenos policías… Más bien el comentario es con una intención de que las cosas mejoren para ciudadanos y para Seguridad Pública… Las personas que tienen más contacto con la ciudadanía, y que son los policías están fallando en este aspecto y haciendo quedar mal el buen trabajo de la administración… Digo, bueno, los enemigos del sistema dirán que malo porque depende del lado que vean… Y los que piensan que no quieren sacar ventaja y piensan que van a tumbarle la presidencia el año que entra al PRI, son por parte del PAN, Verónica Orozco que estuvo reunida con la gente de Jaime Soto en Victoria de Cortazar, y que se dice ya están planeando cómo acomodar las candidaturas y planillas, veremos cómo se acomodan con la ley de género… Pero también deben de ver la apatía que existe de parte la gente hacia Jaime y su esposa la actual regidora que ha dicho públicamente que ella sólo va por su cheque y no trabaja sus comisiones, además de los problemas legales que todavía le están saliendo… Así las cosas manden sus saludos, denuncias, mentadas, conjuros y demás a [email protected]