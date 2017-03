Corvas Dulces No. 1363 mar 21 2017

Los enfermos de diabetes piden que en el Hospital Comunitario no falte la insulina, ya que a veces van y les informan que todavía no hay nada… Se sabe que el Director ya tomó cartas en el asunto, y realmente cuando falta, es porque la Secretaría de Salud no les ha enviado nada… Y peor con el escándalo que se produjo cuando se dijo que había maniobras turbias en el asunto de la insulina… Esperamos que se componga pronto esta situación para bien de todos… Y no son pocos los que se dan cuenta que es más fácil encontrar cerveza, que insulina… Claro el veneno es más fácil, aunque cause alegrías… Esta semana ví que los emigrados se pusieron guapos con la Presidencia y con el personal de la Dirección de Protección Civil, trayéndoles varios equipos y prendas que requerían y ahora los dejaron en mejores condiciones, junto con los Bomberos… Pues que Lupe Laguna y Lidia Vera ya no pudieron imponer cuotas a los que iban por sus Oportunidades… La SEDESOL les prohibió que las pidieran, y que si quieres pagar cuota a ellas, ya es cuestión de quien tenga ganas de hacerlo, pero no por obligación como se estaba acostumbrando desde hace más de un año… Muchos pensaron que eso era lo natural, el “mocharse” con la entrega de los beneficios, pero no, no es así…. Tampoco se utilizarán los apoyos de Oportunidades para motivos políticos o de campañas, ya que viene una vigilancia más estricta en cuanto a eso, ya que partidos como MORENA están jode y jode con es, cuando en realidad ellos también hacen lo mismo… Por ai me decían que las santurronas, o sea las catequistas de la colonia Emiliano Zapata son muy déspotas con los niños en las pláticas que les dan para que estén listos para las confirmaciones… Los hacen ir durante todo el año para que supuestamente estén preparados para ser confirmados… Algunos de ellos se enferman por viruela o cualquier otra enfermedad, y con eso hay para darles de baja y exigirles que empiecen de nuevo, desde cero, otra vez… Esta situación está cansando a los padres de familia, y son tantas las exigencias de estas gentes que se creen dueñas de la Iglesia Católica, que ellos están pensando seriamente en pasarse al bando de los Testigos de Jehová, o cualquier otra secta de hermanos, en donde no les exigen tanto… Quien más preguntas hace en las sesiones del Ayuntamiento porque no le entiende bien, es la del PAN, quien además solamente acude a las sesiones a tratar de echar grilla… Pero cuando se le pedía que fuera a los eventos nunca quiso ir, por temor a que le vayan a reclamar… En cambio Carlitos sí va a todas, aunque claro a veces como que va a otros asuntos… Los puestos ambulantes en el jardín ya estorban mucho el paso de los peatones, hay que ponerles una marca en el suelo para que no se hagan bolas… Santo madrazo el que dieron los patrulleros que se creían Triple X cuando iban persiguiendo al fugitivo… Manden sus mentadas y saludos a [email protected]