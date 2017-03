Corvas Dulces No. 1364 mar 29 2017

La inseguridad sigue, muchas gentes ya le tomaron la medida a los policías, dicen que el ojos de gato se arrima con Serrano a darle las buenas al ciudadano, pero de las malas nada se sabe, hay mucha inconformidad con el sueldo de parte de los polis, afirman que ganan muy poquito y si bien la mayoría son de fuera, si dejaron su trabajo es porque vienen de lugares donde la plaza estaba caliente, aunque entre ellos puede venir alguien que colabore con la maña, afirman que el sueldo es muy poco en cambio el ojos de gato con sueldo de primer nivel y siquiera está en el pueblo, dicen se la pasa en Querétaro aunque dicen que solo renta allá porque en realidad es de Morelia… les llegaron los reyes en marzo a los de Protección Civil que ya se ven más equipados me pareció ver una camioneta que antes era patrulla y pues ya les trajeron más cosas, se las entregó Enoch que vive en Dallas, de parte de los migrantes, a quien se ha visto muy seguido por aquí, les ha a apoyado mucho en esta administración, pero información de primera mano me dicen que el jala con el PAN, que hasta algunos beneficios ha bajado con sus cuates panistas, aunque el súper regidor diga que jala con ellos, por ahí me dice mi cuate Yorch que lo vieron salir de la casa de la diputada Veronica, algo traen ya por ahí… ahhh se me olvidaba, Ella está en la comisión de migrantes por eso sería la reunión… aunque se habla que van a regalarle una posición en la plantilla un migrante, eso no me lo dijo Yorch ese fue otro… Uno que anda muy agüitado es Jaime Soto que anda pidiendo lo integren a uno de los grupos del PAN pero pues ya todos levantaron la mano y dijeron que no lo quieren en su grupo, será que ya le pasó igual que Gerardo García que tampoco lo quieren, les digo puras divisiones… haber si ya se estabilizan las cosas a nivel municipal ahora que ya se fue la cargada con Sinuhe, ojalá ya se calmen… aunque el director del Hospital Comunitario quiere ponerle ganas el mal servicio se sigue dando y creo es porque la gente no pone sus quejas contra algunos médicos y enfermeras, además de algunos vigilantes que sobre todo en la noche se portan muy mamilas, me dicen que el voluntariado que trabajaba ahí ya se separó, que ya no están haciendo gran cosa, que incluso la Merry ya les quitó el apoyo porque su hermana ya no anda con ellos, un conocido platico con Doña Raquel y solo le dijo que separados hacen más, que sigue prestando andaderas a quien lo necesite… dicen que casi no público de las comunidades pero es que casi no salgo, lo que si supe es que el delegado del Tecolote ya se va para Estados Unidos, dejando al subdelegado, quien me dice que tampoco quiere la delegación que el solo se puso ahí para ayudar pero no quiere todo el cargo… el lunes hubo agarre de los cremeros contra los carniceros en la rana, por ahí me decía mi amigo el Brayan que yo que sugería como remedio, pues fácil que los esposen de una pata y una mano y luego los amarren como Yunta en parejas, los suban al kiosko y les den unas horas haber quien sale vivo, aunque le voy a los cremeros porque los carniceros más bien parecen trabajadores de la electricidad porque se la pasan trabajando el foco, sobre todo los más chicos, mientras los cremeros todos trabajan y contribuyen a la sociedad… saludos para el amigo Brayan que andaba en Cancún requemandose, aunque creo andaba en La Angostura… manden sus amenazas, conjuros, felicitaciones a [email protected]