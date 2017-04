Corvas Dulces No. 1365 abr. 6 2017

Ya andan trabajando en lo oscurito en el PAN… La militancia anda a la expectativa y pues bien dicen que era el Comité de la unidad, pero más bien es al contrario, resulta que viene Oliva y se reúne solo con algunos militantes… A muchos no les avisaron, se dieron cuenta y andaban buscando como locos a ver dónde había llegado el ex-gobernador… Alguien se dio a la tarea de seguir a Veronica Orozco porque era lógico que por la amistad y el compadrazgo ella iba a estar en al reunión, pero le perdieron el rastro. Según dicen entró para la colonia de las Flores y ahí se perdió entre las calles, ¡caray hasta dónde han llegado!… Ahora hasta Vero se tiene que cuidar que no la sigan… Yo la verdad venía venir esto, con el presidente del partido por un lado, Mario apoyando a Fernando Torres, Vero a Sinuhe, Gerardo que no lo quieren ahí, Jaime Soto que tampoco lo quieren, que por cierto hasta golpeador salió pero eso es otra historia… Hacen juntas con parte de la militancia, hacen sus movidas en lo oscurito, hablan detrás de las personas, por más que les quiera ayudar desde esta columna pues está canijo, así no sean pinches puede diría el “Chapete”… Que por cierto lo vi en una foto en redes sociales donde sale también el famosísimo Ubaldo Rojas con el “Teddy” fan número uno del Ciudadano me comentan… Y se preguntaran que porque salió golpeador Jaime Soto, bueno pues resulta que al parecer ya se le acabaron las cajas de vino que se había clavado mientras fue presidente, esas cajas por las que hubo hasta denuncia… Entonces, al lo haber más acude a un conocido bar que no quiero decir el nombre para no desprestigiarlo, ya que si se da cuenta la gente que ahí asiste tan fina persona pues no van a ir, entonces por algún pedo empezaron a discutir y Jaime se le lanzó a los golpes a un señor de la tercera edad que usa lentes, sin piedad y sanguinarimente, dejándolo con una hemorragia nasal… Que no la amuele, a los viejitos no se les pega y menos si no ven bien, ni los lentes dejó que se quitara, será que anda decepciónado porque ya no lo juntan en el PAN… Ya por ahí andan tomando la decisión de hacerlo famoso en las redes, así como la Güera hizo famoso a Benito o dejarlo ya así y borrar el video, porque le tienen miedo a su esposa la regidora y con eso que está en la comisión de Seguridad tiene la vara alta con los polis… Y hablando de los polis, me comentan que siguen los problemas con los polis, ya muchos andan quejándose del Ojos de gato, pero le tienen miedo decirle al presidente, porque saben que es de su confianza, ya me dijeron que deje de escribir de eso pero bueno anda en la boca de todos y en las notas de todos… Otro que anda muy enojado es el delegado del Tecolote, dice que a nadie le ha dicho que se va a Estados Unidos y dejará el puesto, pero a mí me dijeron que se iba, me dijeron que había otro delegado que también se iba pero no me pasaron el informe bien… Otros que se andan armando muy bien son los verdes, ya dicen tener a quien venderle la regiduria que dicen tener ganada, pero ya en el Comité Estatal se han dado cuenta de las ondas en las que anda Raul y al parecer le van a quitar el apoyo y tendrá que buscar sus propios recursos… Quien ya la volvió a calabacear es la directora de Deporte, le quitó el campeonato a un equipo infantil para dárselo al de su hermano, alegando una falta de credenciales que ellos mismos se habían robado… Por ahí anduvo el súper regidor y dicen se dio cuenta de la movida y también se fue muy molesto, parece que ahora si le van a dar gas… Manden sus felicitaciones, amenazas, comentarios, conjuros y chayotes a [email protected]