Corvas Dulces No. 1366 abr 19 2017

Pues resulta que como ya estoy betabel, fui a apuntarme para el apoyo de 65 y más… Entonces me dicen en Presidencia que para ese apoyo ya no tengo que apuntarme que automáticamente llega, lo cual se me hace raro… Pues a un amigo de Valle, fue a la presidencia de allá y sí lo apuntaron… Entonces, ya no supe si no me quisieron apuntar o simplemente estamos más modernizados que Valle de Santiago… Pasando a otras cosas, hace como un mes, fui al hospital por un dolor de estómago, entonces me tocó ver como una enfermera, se tropieza con el bastón de una señora, la enfermera no perdió el equilibrio pero si le tumbó el bastón a la señora, y en vez de regresarse y darle el bastón de regreso, se le quedó viendo con una mirada fulminante, como diciendo: “Fíjate donde pones tu bastón, vieja mensa!”… Hasta ahora lo publico porque estaba esperando darle la queja al director, pero las dos veces que fui, se las olieron que era para una queja y me lo negaron, argumentando que estaba muy ocupado… ¿Se acuerdan que en las pasadas Corvas les adelanté lo de la reunión del exgobernador Oliva con la militancia panista? Pues los del PAN se pusieron bien al tiro, al darse cuenta de que todavía no sucedía dicha reunión, se dieron a la tarea de investigar y pudieron enterarse que iba a realizarse posteriormente, y no se perdieron la oportunidad de asistir, sólo para darse cuenta que se trataba de una reunión, en apoyo a la candidatura Fernando Torres Graciano, precandidato a gobernador… Algunos panistas salieron decepcionados y confundidos, pues pensaban que se trataba de una reunión de trabajo para echar andar las bases panistas y poder hacerle frente al PRI en las próximas elecciones… Por lo que no tuvo caso para muchos, ya que dicen que de todos modos van apoyar a Sinuhe, y es que la cargada va con él… Las personas de más arrastre en el PAN apoyan a Sinuhe, como por ejemplo Verónica Orozco y Alfonso Borja, si como las personas que se acercan al Comité Municipal solamente cada 3 años… Lo que sí salió provechoso de la reunión es que se acercó Ubaldo Rojas, para exponerles un proyecto que le hicieron a un lado en la presidencia municipal, el cual se trata de un centro de rehabilitación para drogadictos… Ya tiene el lugar, será en el Salón Mineros, este centro es muy necesario porque el vicio ya está muy arraigado entre la juventud Jaralense… Por ahí comenta Ubaldo que ya tiene el apoyo de muchas personas incluyendo a los migrantes, cosa que me comentan mis fuentes no es cierto, ya que precisamente tuvo problemas con ellos por el juego de los Mojados… “El ojos de gato” afirma que sin denuncias no puede hacer nada, ni que fuera el personalmente ir a agarrar a El Veco, se les olvida que su labor es preventiva no necesitan de denuncias simplemente agarrarlos en flagrancia… ¿Se acuerdan también en las pasadas Corvas que les dije que otro delegado municipal se iba para Estados Unidos? Pues ya me dijeron que es el delegado de Victoria, al parecer el sueldo no es suficiente, ya se va a chambear me dicen que le van a conseguir un puesto por allá en Dallas, ya ustedes se imaginarán quién… Del Súper me pasaron un chisme muy bueno, pero la verdad se ha portado muy bien con el que me paga mis cheque, por lo cual hay se los dejo tarea, pregúntenle a sus conocidos porque anda en boca de todos… Otra que les digo es que hay algunos maridos inseguros y pues habrá que andarnos con cuidado… Manden sus saludos, felicitaciones, y mentadas de madre, al fin ya se viene el 10 de mayo, a [email protected] …