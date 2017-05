Corvas Dulces No. 1368 may 2 2017

Pues siguen las felicitaciones para los policías, pero aclaró, solo para los policías, por su rápido actuar en la captura de los sicarios del ejecutado ahí por el seguro, del cual de inmediato se soltó el rumor que era Ramon Rojas… Ya medio pueblo andaba diciendo eso y medio pueblo era sospechoso, pero pues resulta que no, fue ajuste de cuentas sobre otra persona… Algunos policías me dicen que se está poniendo muy caliente, pero pues es culpa de su jefe, que no tiene una estrategia para prevenir el crimen organizado, ya saben quiénes son los vendedores y no se ponen las pilas para caerles en flagrancia… Sigo también culpando a los padres de familia por no tener una adecuada supervisión de sus hijos… La mayoría de los consumidores son menores de edad, ya no quieren ser doctores, ingenieros o arquitectos, ahora quieren ser funcionarios públicos o jefes de plaza del cartel… Por redes sociales en los Apaseos anda circulando un mensaje de parte de un cartel de un estado vecino, donde prácticamente piden toque de queda, dicen ahí “que toda camioneta sospechosa será detenida, vendedores de droga y rateros ejecutados… Los funcionarios públicos andan espantados por esto y pues las ejecuciones no han parado, se rumora que es el mismo cártel que anda tomando control aquí en el pueblo… Pero digo yo, mientras se den entre ellos todo está bien… Ya pasando a cosas menos tristes pero malas para muchos, me comentan algunos de los que estaban en la lista de visados para irse al norte a trabajar, que ya de plano no se hace… Precisamente el jueves vi al Ishida que andaba haciendo todo el trámite para eso… Le quise preguntar, pero en lo que me di la vuelta ya no lo vi… Ojalá y para el siguiente año el gobierno del Trump vea que son necesarios los trabajadores y no les ponga tantas trabas… .Por lo pronto ya andaban quedando bien en Desarrollo Economico pero pues del plato a la boca la cuchara tiembla y se cae la sopa… Pero por lo menos estuvo girando las invitaciones para trabajar en la Dal Tile… Otros que no han recibido nada de dinero son los becados universitarios, que ya van dos bimestres y nada que reciben su apoyo… En la presidencia no les dan respuesta concreta y pues muchos ya deben hasta dinero que pidieron prestado para costearse los pasajes… Esperan cambios en el servicio del Hospital comunitario, con las quejas del mal servicio, dicen que dijeron que ya varias personalidades se acercaron al nuevo Secretario de Salud, para darle cuenta de las quejas sobre el servicio y el darle respaldo al director del hospital para que se tenga orden sin meterse en problemas… Dicen que el presidente, la diputada Veronica y Poncho Borja ya le han comentado al nuevo secretario de estos problemas para que ponga solución… Ya hablando de cosas alegres, pero más alegres, en Capitiro y en Victoria las bandas están anunciadas y todo será gratuito, gracias a el apoyo de la gente y los paisanos que trabajan en Estados Unidos… Sin embargo en Victoria de Cortazar ahora sí le dan la razón al delegado, Raúl, el cual no quería el comité actual de fiestas, precisamente por el contrato de los grupos, además de hacerlo quedar mal al haberlo embarcado con una lana el año pasado… Este año nada más dicen que será un baile sorpresa, la sorpresa va a a ser que la banda será una de ahí mismo, para que quede sorprendida la gente, o una banda maleta y decir que costó mucho dinero… En años atrás ya estaba lleno de puestos y este año todavía no llegan… Manden sus saludos, conjuros y mentadas de madre a [email protected]