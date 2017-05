Corvas Dulces No. 1369 may 8 2017

Pues dicen que dijeron que ya es oficial y que José Alberto Vargas va por la reelección… Haciendo una evaluación creo que se ha desempeñado muy bien, pero no así su equipo de trabajo que no le responde… Varias veces se comentó que lo que en esta columna se escribe son mentiras, puede que si, son chismes, pero es el sentir del pueblo y lo que realmente piensa la gente… Como ejemplo de quien no responde es el Ojitos de gato, que ya ven cómo tiene al pueblo con su estrategia de seguridad, sigue permitiendo que se venda y se consuma la droga libremente, saben muy bien quienes son los consumidores y los vendedores, quien anda armado o desarmado y pues no le entran al ancho por lo angosto… Ya varias veces he recomendado que vaya a la tienda de la esquina, no para comprar droga pero para comprar una fuerzas… Ya ven que mataron al tortillero en Apaseo y a otro morro que vivía en el Mogote y los ultimados en Apaseo, donde por cierto son originarios varios policías que trabajan aquí… Otra que anda mal es la directora de deportes el dia de ayer me llego un mensaje donde me dicen que este año, al igual que el año pasado, dejó de gestionar 4 becas deportivas, que serian otorgadas para Jaral por parte del Gobierno del Estado, dentro de un programa llamado 30M, se divide en 4 subprogramas. 1.- 30m Escolar el estado pagaria un promotor deportivo para que este realizara actividades deportivas y recreativas en escuelas 2.- 30m En tu zona igualmente se pagaria un promotor que que trabajaría en las colonias del municipio. 3.- 30m En tu Comunidad donde un promotor trabajaría en las comunidades y 4.- 30m Laboral donde el promotor trabajaria en las empresas del municipio. Estos 4 promotores deportivos serian pagados con dinero del Gobierno del Estado y solo era que la directora del deporte hiciera la gestión con una petición y mandar las propuestas… Me dijeron que sabiendo la directora de esto no hizo nada que mejor se la pasó leyendo que había salido en las Corvas respecto a ella, jugando candy crush y en el Facebook y pues las becas se las dieron a otro municipio interesado, perdiendo este apoyo… Se terminaron las fiestas de mayo y era de esperarse que Santiago Capitiro estuviera mucho mejor que Victoria de Cortazar con todas sus bandas y el ambiente gratis… Dicen que en Capiranch la gente sí coopera por cada familia y los norteños también le entran con una feria, pero en Victoria le tienen desconfianza al comité de la fiestas pues saben que siempre hay tranzas y facturas infladas…. Según me dijeron dos gentes de Victoria, según con lo único que se defiende Victoria es con la Botana Baile, pero a $300 la entrada y $600 la botella y $50 los refrescos… Pues eso sólo es para ir a demostrar qué hay dinero y aparentar que son adinerados por un rato, sobre todo cuando piden Buchanan con coca… Muchos saludos a mi amigo Brayan Perez, saludos Jorge Vázquez y también a Ubaldo Rojas, a Rodrigo el del Portal y la Cabra con las mejores tortas… Y también al Director de Seguridad, al que le digo estos comentarios con ánimo de que se mejore la seguridad… Y tengo que reconocer que en el segundo asesinado, ahí por el Hospital trabajaron bien sus muchachos al haber capturado a los que mataron al joven…. Bueno, para que vea que no nada más puras pedradas… Les voy a platicar en la que sigue sobre el Director de Comunicación… Manden sus saludos mentadas, conjuros, a [email protected] …