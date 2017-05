Corvas Dulces No. 1370 may 15 2017

Encontrándose con los emigrados me dicen que anduvo el jefe José Alberto Vargas allá en el otro lado de Río Bravo, tal vez con los de Chicago o los de Texas, no me dijeron bien, con eso de que estoy azorado con tanto muerto… Seguramente estuvo visitando a los emigrados jaralenses, quienes han mantenido contacto con las autoridades tanto estatales como municipales… Me imagino que ahí ha de haber andado el Super regidor, el cual mucha labor ha tenido también de ese lado… Ya me dijeron que el gobernador del Estado tiene ganas de venir a Jaral del Progreso, para estar al pendiente de las obras que supuestamente están terminadas… Nada más que si viene se va a encontrar con que no se ha renovado la carretera nueva a Valle de Santiago, por Rosa de Castilla… El mismo anunció varias veces, y con mucho orgullo, que primero se arreglaría la carretera vieja, y ya está, y que luego la nueva, pero no ha sido así… Lo único que se vio es que esta semana pasada le charon hay una capa de asfalto al pedazo que más baches tenía, y con eso le taparon el ojo al macho… Haciéndose, en vez de seguir a todo lo largo… Por más que quiero irme a Valle por la carretera vieja siempre caigo en la nueva, a pesar de tanto méndigo y peligroso bache… Pero si me voy por la carretera de La Bolsa, me cai gorda por tanto tope que tiene, y más precisamente en ese rancho, que a cada 10 metros parece tener uno y otro y otro tope, como diciendo que los vecinos quieren caminar muy despreocupadamente… Y ví también por ahí que al hacer la barda del kínder en la curva de esa comunidad, se pasaron de lanzas con la barda permitral, que aparte de gruesa, está encima de la carretera… Es cierto que es por protección a los niños, pero también quedó para que nos demos en la madre los maridos que manejamos bien, pero que la vieja nos viene distrayendo con sus reclamos… La calle Domingo Arrieta que en sus primeros años lucía como una calle moderna por su buen pavimento de concreto, hoy es una vergüenza para todos… bueno, de hecho casi ya nadie quiere pasar por ahí… Son muchos los que se quedaron a vestir santos con la imagen de San Isidro Labrador que tuvo en estos días su fiesta, aunque cortita, pero bueno, vale… Los que se la llevan en grande serán los maestros, ya que pidieron pomo y buena comida, mesa a mesa… Por ser gobierno municipal del PRI a Jaral no le mandan todo lo que le deberían de mandar, por eso se ha puesto en joda el Presidente exigiéndoles a los del Estado y si no hay, se va con el gobierno federal… Que las cantineras de La Huerta son las que chivatiaron sobre lo sucedio, ¿será?… Quién sabe, el caso es que de todos modos el amigo se ahorcó, y ya no hay averiguación más complicada… Creo que este homicidio doble es diferente a los dos primeramente registrados… Bueno, ando corto de palabras porque hay pájaros en la azotea… Como quiera saludos a los maestros… Escriban mentadas y demás [email protected] …com…