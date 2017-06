Corvas Dulces No.1373 jun 6 2017

Caray, dicen por ahí “crea fama y échate a dormir” y pues ya me traen con mensajes por el Facebook… Unos reclamando y otros pidiendo detalles, todo porque por ahí sacaron a la luz los amoríos de un funcionario, pero aclaro, yo no escribo en el otro periódico… Si así fuera venderían más… Lo irónico del asunto es que yo me callo esas cosas, y resulta que cuando otro las escribe me las echan a mí… Mejor échenme una carnala o tía, dirían por ahí… Pasando a cosas más interesantes, por una lado los funcionarios priistas se queman solos por sus acciones, personales más que nada, pero los panistas no se quieren quedar atrás, así como que dicen, a ver si aquellos ya la calabacearon nosotros la calabaceamos más y pues el regidor pelotas agarra y modifica una acta de ayuntamiento, ya cuando la habían firmado y nada más faltaba él y su colega Mago… escribiendo con pluma una nota, para hacer ver que las cuotas “voluntarias” que quitan de la nómina, son usadas para politizar apoyos… Ya han comprado varias sillas de ruedas con estas cuotas voluntarias y se las entregan a los necesitados, para mí que anda enojado Carlitos porque son más sustanciosas que las pelotas que gestionó hace más de un año… Otra que no quiso quedarse atrás fue la regidora esposa del ex alcalde más apreciado por el pueblo, ya que nunca atendió la comisión de Seguridad y ahora tampoco atiende la actual comisión que tiene, que no me dijeron cuál es pero bueno… El senador priista de Salvatierra Gerardo Sánchez convocó a una reunión buscando perfilándose para la gobernatura, ahí se ventiló que le van a dar el apoyo y aprovechó la Señora Juanita viuda de Ballesteros para apuntarse a la candidatura de la presidencia municipal, ¡válgame!… Si como simple ciudadana consiguió un apoyo gubernamental para modernizar la panadería y terminó comprando muebles para su casa, directamente traídos de Jalisco, ahora imagínese usted lector ¿de Alcaldesa?… Por eso la gente se está cansando de los políticos, entran a la política y ya no sale, se ayudan a taparse el cochinero unos a los otros, brincan de un partido a otro, cuando andan en zozobra se ayudan entre ellos, así como Verónica le ayudó a Marcial Ortega ahora que se quedó sin chamba, mientras se le olvida a la gente como lo corrieron de Cortazar y entra de nuevo por ahí… Sigue muy mal el alumbrado publico, en la Colonia Josefa seguido se va en varias calles, muchas luces no sirven, si de por sí el clima de inseguridad se siente… Hace un tiempo pasaron unos promotores de Telmex a ofrecer líneas telefónicas, que según de volada en menos de dos semanas las conectaban, de inmediato hice la solicitud… Dos meses después voy a ver al gerente de Telmex en Valle y resulta que sí hay solicitud, pero no hay líneas… Para que vean que hasta en las empresas privadas la calabacean… Ya saben dónde encontrarme [email protected] , y mándenme toda clase de mentadas, chismes y trinquetes, pero les reitero que no me anden echando la culpa de lo que no pongo… Por cierto si ven al pelón que la hace de diputado federal por Jaral y otros municipios le preguntan que por qué le tiene miedo venir a Jaral…