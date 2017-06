Corvas Dulces No. 1374 jun 13 2017

Muchos le andan poniendo la culpa al presidente sobre la inseguridad, estás corvas van a estar buenas y si no están es porque el director del periódico las censuró y si las censuró es solamente por su seguridad, porque a veces se se pone canijo publicar lo que le mando… Pues se dio la ejecución de conocido Jaralense, cosa que ya se venía venir por los rumores que se corrían que andaba en malos pasos, que también fue quien entró a decirle algo al otro ejecutado minutos antes que lo balacearan allá por el Seguro Social, pero más quedó confirmado al salir de misa con las dos vueltas que le dieron con música de narco-corridos cuando lo llevaban rumbo al panteón… Dicen que dijeron que anda una lista por ahí, la gente ya sabe quienes son lo que andan ahí, pero todos pensaban que iban por un hijo, aunque fue al papá que le dieron… Y de ahí se vienen los reclamos de inseguridad, culpan al presidente, pero señores, señoras antes de poner culpas, pregúntense donde están sus hijos e hijas, que vicios tienen, a quien le compran o con qué dinero compran… En mis tiempos, si yo llegaba con un pantalón nuevo mis padres me cuestionaban, parecían judiciales preguntando de dónde y cómo había salido ese pantalón… Ahora llegan hasta con moto y se quedan contentos con la explicación que se las prestó un amigo… No señores, cambiemos nuestra manera de pensar, pidamos cuentas en la casa y luego pedimos a las autoridades, porque cuando sus hijos caen al bote los malos son los policías y solapan a los muchachos… Si yo hubiera caído a bote en mi juventud mis padres van a pedir que me dejen otros días para aprender la lección… Pasando a cosas más alegres, tremenda fiesta ofrecieron a los periodistas, llevaron gorditas de la señora de Victoria, de chicharrón, deshebrada, picadillo y pues buenísimas, los golosos periodistas se tragaron 4,500 pesos en puras gorditas sin contar el vino del bueno que también repartieron… Unos hasta para llevar agarraron su pomo, se ve que no les gusta… Estuvieron la regidora del verde y la maestra del PRI, la gran ausente fue la regidora del PRD, la Güera, por quien todos estaban preguntando… No cabe duda que ella es la estrella de las fiestas y su ausencia se sintió mucho…La fiesta fue en el rancho de Luis Felipe, donde tienen producción de calabacitas de invernadero, muy bonito el lugar, tanto que una reportera de fueras mencionó que le gustaría vivir en Jaral… Ya después empezó el ambiente, donde la mayoría de los funcionarios le entraron al karaoke, destacando el alcalde con una buena voz cantando el corrido de Jaral… Y luego volviendo a cosas más tristes, resulta que cuando llueve se les moja a adentro la presidencia, el techo lleno de goteras… El jueves fui por ahí y pensé que era una manera de aprovechar el agua de lluvia y ahorrar agua, pues tenían botes hasta en el despacho del presidente… Ya después me di cuenta que eran las goteras, producto de la falta de mantenimiento por más de 15 años del PAN… Ví una nota que salió diciendo que habían despedido a mi amigo Chapete, no se agüite Chapete usted siga con sus alitas… Por ahí pasó a la Zaragoza por mi docena, ya de paso recojo mi cubeta de chiles MAC con mi amigo Uva… Abusados con el canal por que trae agua, y luego se cae la gente con todo y carro… Ya llovió por fin, como decía, y pos el calor se bajó notablemente, ya no tengo que gastar luz en los ventiladores… Me alcanzaron a decir que la regidora Mago ya acudió a una junta de la Comisión de Hacienda… No que no!… Manden sus mentadas, comentarios a [email protected] … amenazas no manden porque me sube la diabetes…