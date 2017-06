Corvas Dulces No. 1376 jun 27 2017

La mentada lista, que dicen que dijeron que anda por ahí, se está haciendo más corta, pero esta vez ya le tocó a un inocente, la mala suerte de Don Gil de haber ido platicando con el que iban a acabar, le costó la vida… Es el peligro que se expone la población y eso pues es un derecho que tenemos los ciudadanos que nos apegamos a la ley… Revirando de los comentarios de la semana pasada, ahora sí me dolio, me duele que una persona inocente pierda la vida cuando iban a ajustar cuentas con otro…Aquí es donde debemos exigir por nuestra seguridad, pero hay más gente en contra que a favor para que llegue el Ejército o las Fuerzas del Estado a patrullar… Hablando del último ejecutado, me comentaron que ya los de Protección Civil le quieren quitar la chamba a los periodistas de nota roja, ya que el “comandante” de Protección Civil, Arturo llegaron en cuestión de minutos tomando en consideración lo retirado que está la base, pero lo primero que hizo fue sacar su celular y tomar fotografías del fallecido y del herido, provocando el enojo de los curiosos que abarrotaban el lugar, pues le tuvieron que gritar que dejara de tomar fotos y lo atendiera, el otro chavito que es voluntario mejor se puso las pilas y checó signos vitales de inmediato… Bueno a ver en cuánto le pagan las fotos, si quieren el contacto de un periódico que si las paga me avisan para las ofrezcan a ellos, ya que el Día Siete solo les da su crédito en el pie de foto, si así lo desean… A que mi comandante, primero vendiendo tanques de gas y ahora vendiendo fotos… Algo que me parece muy mal es que las autoridades impidan que se cubran los cuerpos y que la policia no retira oportunamente a las personas y pues todos ahí viendo y haciendo acercamientos con la cámara de los teléfonos, en mis tiempos los tapaban y dejaban entrar a los periodistas dentro del cordón, pero bueno los tiempos cambian… Me comentan que en la sesión de Ayuntamiento llevaron un señor algo extraño, ya haciendo preguntas resulta que era un asesor que mandaron del PAN Estatal, para capacitar a los regidores de la fracción panista…. Pero también resulta que este asesor es funcionario de la presidencia de Salamanca y llego en vehículo oficial de ese municipio…. Estuvieron muy atentos a la sesión y ya después los llamaron aparte para darles su capacitada, pero ¡caray! Si necesitan capacitación para no dejarse de los otros partidos pues ¿para que vienen de tan lejos? Simplemente pídanle tips a la regidora Güera y con eso es ¡más que suficiente! O que manden más pelotas o le digan a la regidora que atiendan a sus comisiones, o apoyen cuando hay cooperacha para alguna necesidad médica y si no quieren que el municipio se lleve el crédito pues que le entren con todo, que ellos den el apoyo a esos necesitados… Me preguntan que por qué público lo del agua, que si sé porque el cambio de puestos, que si quiero la información, les vuelvo a decir yo no publico amoríos… En todas las oficinas privadas y de gobierno hay relaciones personales, es algo de la naturaleza humana que no se puede evitar, convives con esas personas te caen bien, se llevan bien, hay química, de ahí pasa a la física y luego a las matemáticas, porque a veces no alcanza el dinero, pero en fin la diferencia que como servidores públicos se exponen a la critica… Mi consejo: pórtense bien y no se perjudiquen porque la familia es la que sufre… Por cierto tremendo susto le pusieron a la gente con el simulacro de choque de moto contra carro en la calzada, pero al día siguiente, que fue real la gente ni lo tomó en serio… manden sus saludos, mentadas y lo que quieran a [email protected]