Corvas Dulces No. 1378 Jul 11 2017

Que ya anda de nuevo otra abogada cobrando aquí y alla…. Primero embarcan a los parroquianos con sus préstamos o con cobros exagerados, para bajarles muchos intereses, y luego ellos no pueden pagar… Me comentan que a diario anda un carro blanco con licenciados y con la Leticia amenzando gente que sirvió de prestanombre… Y lo peor de todo para los afectados es que el ministerio público en esos casos no ayudan… Así que los deudores que se las arreglen como puedan… ¿Pa qué andan pidiendo prestado, si luego, no pueden pagar?, es lo primerito que les dicen… Tres fallecidos que los llevaron al mismo tiempo al panteón de la buena esperanza, una fue la señora Raquel, de la colonia Zapata, otro fue el que se ahorcó en el fraccionamiento Hacienda del Rincón y uno más el caso del papá de Chacho… Fíjese usted que cuando están vivos, viven en la pobreza extrema, siempre faltos de cosas y comida, quejándose, pero ya cuando los llevan al panteón van de lujo, con acompañamiento de banda de música o hasta mariachis, un chingo de flores de las mejores, y una buena caja… Caray, apantallan con la llevada al santo sepulcro… Seguramente es así porque los hijos los han de enterrar como diciendo “hasta que me libré de este”… Mientras unos cuidan las borregas, otros sacan los carros de la pensión y se pasean con las amigas, dicen ya hablando de otras cosas… Un sentido pésame es el que externo a mi amigo el Tesorero Municipal, con motivo del fallecimiento de su señora madre… Mucha gente acudió a la velación y luego al funeral… Que en paz descanse… Por ai cuentan que el Chapete ya tiene nuevo trabajo y mejor pagado… Ya para septiembre inician las acciones para las candidaturas, por lo visto el partido Acción Nacional parece que va a poner a una mujer, y si es así no hay más que dos, o la diputada Verónica Orozco o Paola Franco…. Aunque dicen también que en el PAN están divididos en dos…Por el lado del PRI lo primero que hay que ver es si el Presidente José Alberto se define por ir por la reelección o si va a poner a otro… Si es reelección, pues ya está… Pero si no, entonces quién podría ser… Y qué me dicen de Gerardo García Vargas, quien ha mencionado que está listo para entrarle, y si no hay lugar en un partido, pues se lanza como indipendiente… Aunque también ya le está echando el ojo Raúl Almanza, sirve de que mantiene al Partido Verde firme, y no le queda mas que el gallo de Gerardo para ir más seguro… Además, con el compromiso de meter un familiar (Almanza) en el primer lugar de la lista de candidatos a Regidores, para que, una vez obtenida la regiduría, entregue el 30 por ciento al “partido”… Por la Morena, el doctor Jibrán no la hizo en la elección anterior, por ello puede irse preparando a ver qué amarres puede hacer… Saludos al Cuate el de las revistas, y a su colega de la otra esquina… Mándenme sus comentarios buenos y calientes, para que se anime el ambiente, a [email protected] …