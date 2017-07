De 741 solicitudes para ingresar al CBTis 217 sólo entraron los 350 que tuvieron mejor calificación

URIANGATO.- El ingeniero Jesús Martínez Muñoz, maestro en el CBTis Uriangato informó que de las 741 solicitudes de ingreso de nuevos alumnos, sólo pudieron entrar 350 que es la capacidad que tiene este plantel.

Y entraron solamente los que 350 mejor calificados, en un proceso donde no hubo “recomendados”, sino únicamente el resultado de los exámanes.

Señala Martínez Muñoz que:

“Con el proceso de transición de secundaria a bachillerato incrementó la demanda al siguiente nivel en este ciclo escolar y esto debido al interés creciente de los jóvenes de esta región por seguir estudiando.

“En el CBTIS 217 se registraron 741 solicitudes de nuevo ingreso pero sólo hay capacidad para recibir 350 estudiantes.

“El proceso de selección que han conducido nuestras autoridades educativas ha sido justo y transparente.

“Se han seleccionado a los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más altas de acuerdo a la evaluación que aplicó el CENEVAL y no hay ninguna posibilidad de inscribir aspirantes que no hayan resultado seleccionados.

“Como docente de esta institución reconozco y valoro la firmeza del director y subdirector para garantizar que solo podrán ingresar los que obtuvieron las 350 mejores puntuaciones y que ninguna autoridad ni Municipal, ni estatal y mucho menos quienes laboramos en este Centro Educativo podremos recomendar a estudiantes que no hayan obtenido el puntaje necesario para estar entre los primeros 350.