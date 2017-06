Delitos de alto impacto son asunto federal, no del Estado, asegura el Gobernador Márquez

IRAPUATO.- “La naturaleza de los delitos de alto impacto son de orden federal, saquen la conclusión de ustedes. No es un tema de fallas, es un tema de ajustar la norma a una realidad”, declaró el Gobernador Miguel Márquez Márquez.

Considera que los homicidios que se han registrado en los últimos años están ligados con situaciones de carácter federal, que escapan de las atribuciones del Estado.

Y por lo tanto el Procurador de Justicia y el Secretario de Seguridad seguirán en sus cargos, los libera, por ende, de responsabilidad.

El mandatario expresó que no hay ningún indicio que ponga en duda el actuar de estos dos funcionarios, al estar sometidos a los controles necesarios que se tienen a nivel estatal y nacional.

Además dijo con orgullo:”Tenemos los Ceresos primer lugar a nivel nacional, tenemos la tercer mejor policía del país, todos con control y confianza”.

+Miguel Márquez pidió la confianza de los ciudadanos, al reiterar que tienen un gobernador e instituciones que no están coludidas con la delincuencia organizada.

“Eso es lo primero que les debe dar certeza y confianza, segundo, que nos hemos comportado con honestidad entre las diferentes instituciones para trabajar de manera coordinada”, dijo el mandatario.

Miguel Márquez Márquez insistió en que las leyes tienen que ajustarse para que los delincuentes no las vean como una puerta giratoria.

Ante ello, dijo que de nada sirven tantas personas detenidas y presentadas, si al final del día entrarán por una puerta y saldrán por la otra.