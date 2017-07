Denuncian a José Luis Gordillo por fraude

YURIRIA.- El Municipio interpuso una demanda penal en contra de José Luis Gordillo, quien recibió un contrato para la perforación de un tanque elevado, ubicado en las inmediaciones del libramiento carretero, pero no terminó la obra, pero la cobró como si la hubiera terminado.

Fue el Presidente Municipal, Gerardo Gaviña González, quien informó de lo anterior, señalando que “tenemos un problema muy grande en Yuriria, y eso hay que decirlo, se trata de la construcción de un tanque elevado que está en el libramiento, ya pagado, pero no ejecutado.

“Este sí es un grave problema, ya presentamos la denuncia ante el Ministerio Público por esto que significó un fraude. Y los saben en el Gobierno del Estado.

“Es algo que lesionó gravemente al Municipio, pero más directamente a los habitantes, porque con ese tanque elevado se iba a abastecer a muchas familias del lado de La Joya y de La Aldea, pero desgraciadamente no lo terminaron, cobraron el dinero, se pagó, dos millones 600 mil pesos, y el responsable es José Luis Gordillo, de Uriangato. Ya está interpuesta la denuncia porque incumplió con el contrato.

“La denuncia la interpone la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso y se le tiene que dar seguimiento”.