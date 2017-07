Descarta la PROFEPA que se le esté dando maltrato al león de Moroleón

MOROLEON.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descartó maltrato al león del zoológico de Moroleón, en la inspección que llevó a cabo este martes, informó el Delegado en Guanajuato.

Luego de que se hicieran virales las imágenes de Moctezuma, el león veterano que impactó por su delgadez y sus heridas, Isaac González Delegado de la Profepa ordenó que personal revisara las condiciones del felino. Los resultados se compartieron con la prensa este miércoles: se comprobó que no existe maltrato al animal, que se le proveen medicinas, cuidado y alimento, sin embargo debido a su edad su condición de salud no es buena y no mejorará.

El zoológico de Moroleón aseguró que no exhibe ya a este ejemplar, pero los empleados lo dejan salir con el resto de los leones cuando limpian su espacio, fue en este momento cuando se tomó la foto del felino. También se comprobó con documentos que el personal del zoológico pidió a la Semarnat permiso para dormir a Moctezuma, debido a su condición y a que por su edad no hay más que hacer por él.

Una vez comprobados los hechos por la Profepa, le toca a la Semarnat deliberar sobre el futuro de Moctezuma, considerando la calidad de vida que lleva y si es humano prolongarla o procurarle una muerte inmediata y sin dolor.