Despenalizar el trabajo de los taxistas, pide el Grupo Parlamentario del Verde

Derogar el artículo 235 bis, del Código Penal del Estado de Guanajuato, para despenalizar el ofrecimiento de servicio público de transporte sin ruta fija “taxi” y del servicio de transporte especial ejecutivo, que no cuenten con concesión o permiso, propone al Pleno Beatriz Manrique Guevara coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

“La anterior propuesta debido a los recientes mensajes y amenazas a los choferes prestadores de servicios y a sus clientes, generando una inminente incertidumbre, consternación y alarma que nos preocupa y ocupa”, señaló en la propuesta la diputada Verde.

Recordó la legisladora que el año pasado el 17 de marzo, el Partido Verde, solicitó una reconsideración respecto a la penalización en la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija “taxi” y del servicio de transporte especial ejecutivo sin contar con un permiso, concesión o autorización, tipo penal, que a consideración es un exceso.

Lo anterior debido a que la prestación del servicio no tiene una conducta sancionable, pues se trata de transportar personas o cosas, por ello no debe ser sancionado por la vía de la criminalización a aquellos que no hayan realizado un trámite administrativo. “Entonces también habría que establecer como delito que los establecimientos vendan alimentos, bebidas, servicios sin contar con un permiso correspondiente.” concluyó la diputada.