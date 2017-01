Destaca función de Servicios Públicos Municipales de Valle

VALLE DE SANTIAGO.- En entrevista con el Director de Servicios Públicos Municipales José Andrés Zúñiga Escobedo para el semanario Día 7.

¿Cómo están trabajando los departamentos a tu cargo y en cual se han presentado más problemas?

José Andrés.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales abarca lo que son las dependencias de Rastro, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Panteones, Mercado y Limpia

“Siendo sinceros, con el poco material que tenemos hemos estado haciendo milagros sacando el trabajo adelante ya que Valle de Santiago, como podemos constatar es un municipio complicado para prestarle el servicio a toda la ciudad y sus comunidades, que son 156 y a las que también hay que darle el servicio.

“En lo que respecta al Rastro por parte de COFEPRIS se nos hicieron ciertas recomendaciones para que trabajara de manera regular, y se cumplió.

“En el área de Parques y Jardines es un área que abarca mucho, pues aparte de los parques y jardines de la ciudad en las comunidades los hay. Y en fin se ha hecho buen trabajo pese a las carencias.

“El mantenimiento en los parques y jardines es bueno y si hay retrasos es porque hay muchas comunidades”.

Panteones. “Se han dejado en buenas condiciones y gracias a estos trabajos tanto en los panteones de la cabecera como de las comunidades.

“Se ha estado trabajando bien púes es algo más sencillo. Muchas compras se hicieron a quinquenio y las personas piden renovar y tener a perpetuidad deben hacer un pago de 5 mil 27 pesos por el espacio de 1.10 x 2.50 metros, en el panteón del Señor Santiago.

“El Campo Florido prácticamente está lleno. Los tratos se hacen entre particulares, pues muchas personas compraron hace tiempo y ahora ellos pueden venderlo

“Lo que he hecho durante mi gestión es darle un acomodo y llevarlo cronológicamente y no vender los lugares al tanteo para no tener problemas como en otros panteones y con apoyo de Desarrollo Urbano abrimos las secciones por orden y no haya problemas más delante”.

Sobre el departamento de limpia teníamos un problema: 4 camiones se descompusieron y un servidor, junto con el encargado de esta dependencia nos dimos a la tarea de cotizar el costo de las refacciones pues en Adquisiciones y Oficialía Mayor es tardado, y nosotros teniamos que continuar con el servicio a la ciudadanía. En ocasiones hasta de nuestra bolsa salió para comprar las refacciones y así pudimos regularizar la recolección de basura tanto en la ciudad como en sus 156 comunidades a las que hay que darles el servicio.

“El relleno sanitario aún tiene capacidad de recepción. Está al 70 por ciento pero ya se debería de buscar otro, antes de que el actual llegue al tope”.

En cuanto al Parque vehicular de Limpia y Parques y Jardines las unidades atienden buscando mantenerlas en un buen estado, pero son ya bastante viejas y obsoletas y nos presentan muchas dificultades.

“Uno de los compromisos del alcalde municipal es eficientar este parque vehicular para dar mejor servicio. Estamos ya cotizando costos para las unidades de limpia y parques y jardines que es donde más falta hacen y dar el servicio más eficiente.

“En el Mercado se ha estado trabajando. Tenemos en píe el proyecto de la regularización de las concesiones de los locatarios del mercado y el motivo para estarse regularizando es que hay concesionarios que están a nombre de los abuelos, personas ya fallecidas y personas que ni siquiera pertenecen ni están laborando, sólo se traspasaron.

“En el 2015 apenas se obtiene las escrituras del mercado y por lo tanto jurídicamente a las actuales concesiones se le llama nulidad, pues todas fueron concesiones otorgadas antes de la fecha de escrituración del inmueble. Por lo cual el municipio al adoptar la propiedad tenemos la facilidad de poder otorgarles nuevas concesiones a nombre de la persona que están trabajando en los locales. Y podrán heredar a sus hijos”.

El mercado simplemente era un mercado público y no tenía escritura. Ahora es de presidencia, por lo tanto se pueden hacer obras en él.

El proyecto de las concesiones se habló con el 80 por ciento de los locatarios y estaban de acuerdo en regularizar su situación.