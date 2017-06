Detenidos por traer dos carros y dos motos con documentos alterados

VALLE DE SANTIAGO.- Elementos policíacos aseguraron cuatro vehículos con alteraciones en el número de identificación vehicular, así como cuatro personas por no poder acreditar la propiedad de dichos vehículos.

Los hechos se registraron en la colonia La Loma, cuando durante un patrullaje de vigilancia fueron detectados dos hombres que remolcaban dos camionetas, por lo que los efectivos policiales procedieron a entrevistarlos.

Las personas no contaban con la documentación correspondiente que acreditara la propiedad de los vehículos, por lo que fueron asegurados.

se trata de una camioneta marca Lincoln tipo Navigator, modelo 2000, color negro, sin placas; así como una camioneta marca Chevrolet, tipo pick up, modelo 1991 color gris, con placas de circulación del estado de Guanajuato, con alteraciones en sus documentos.

Posteriormente al lugar llegaron dos personas del sexo masculino a bordo de dos motocicletas, quienes mostraron actitud agresiva contra los oficiales, por lo que también se verificaron los datos de las motocicletas, mostrando de la misma forma alteraciones en las facturas.

Los asegurados son Alexis, de 23 años de edad, Marcos de 26 años de edad, Martín de 33 años de edad, y Ricardo de 45 años de edad, vecinos de los municipios de salamanca y Valle de Santiago, respectivamente.