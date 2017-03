En oficina de Rentas de Yuriria no se pueden sacar placas, por culpa de la titular

YURIRIA.- Es por demás que los contribuyentes ante la Secretaría de Finanzas, representada por la oficina de Rentas local, están cansados de los desplantes, ignorancia, prepotencia y negligencia en la que incurre la titular de esta dependencia, pues nunca puede arreglar un asunto que tanto en Moroleón como en Uriangato se resuelven en cinco minutos.

“Es imposible sacar placas en la oficina de Rentas de Yuriria: la encargada o titular siempre pide toda clase de documentos, copias, originales y otros papeles, para poder dar de baja y de alta un vehículo.

“Ahora también está pidiendo que le entreguen una constancia o acta de el vehículo en cuestión no tenga antecedentes de robo”, denuncian los ciudadanos ante este medio de comunicación.

Explican que “Uno trata de llevar todo en orden, porque ya sabemos que la mujer siempre busca la manera de que no se pueda llevar a cabo la baja y la alta de los vehículos. Incluso llevamos ahora hasta la verificación con tal de que todo esté bien. Pero ella siempre encuentra un pretexto para no poder llevar a cabo el proceso”.

Todos los que acuden pasan por la misma situación, y los más afectados son los campesinos que vienen a realizar el pago de sus impuestos del refrendo o los que surgen de la baja y la alta. Y esta mujer siempre sale con sus cosas, alegando cualquier pretexto para impedir un ágil trámite.

Ante esta situación organizaciones y clubes así como centros de trabajo y particulares están reuniéndose para presentar, ya no una queja ante la Secretaría de Finanzas, sino directamente ante el Gobernador Miguel Márquez Márquez, dándole a conocer la forma de tramitar de esta persona, y exigir que se le dé de baja.

“Ya no la queremos más, dicen los habitantes de la zona de la Ciénega Prieta, Cerano, Cascuarán, etc., todas las comunidades y la ciudad. Pedimos que la destituyan ante la incapacidad para ejercer ese cargo. Muchos hemos preferido ir a las ciudades vecinas para realizar estos pagos y trámites, y esto de plano afecta a la economía yurirense, al no hacer gastos de alimentación, transportes y compras al comercio, porque en Uriangato y Moroleón nos es más fácil y mucho más rápido hacer todo esto en las respectivas oficinas de Rentas”, explican los múltiples afectados con esta señora.