En su afán de vender, los comerciantes le quitan las banquetas a los peatones

URIANGATO.- Aquí en Uriangato tanto los habitantes como los visitantes se preguntan: ¿de quién son las banquetas?

Y esto porque es de uso común que los vendedores de ropa se apoderen de las banquetas a lo largo de las calles donde se hace el comercio textilero.

“Las banquetas son para los peatones, no para uso de los comerciantes, aún y cuando sean dueños de los locales.

“No son para exhibir prendas de vestir, ni para trabajar sobre ellas”, dicen los peatones al reportero de Día 7.

“Tenemos qué caminar por el arroyo de la calle, y para colmo, nunca cierran estas calles para que no pasen los carros, que casi nos atropellan”.

Dicen que no están en contra del trabajo de los comerciantes, pero sí deben de cumplir con el respeto al peatón.