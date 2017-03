Encuentran a joven extraviada

YURIRIA.- La joven que había sido reportada como extraviada, Claudia Morales Martínez, fue localizada, pero no en las condiciones de vida.

Se afirma que su cuerpo fue encontrado en una tierra de cultivo en la zona de la Ciénega Prieta por el rumbo de Ochómitas.

Previamente se había se había dicho que ella había sido sacada de su domicilio al parecer por un desconocido.

De ahí en adalente no se pudo saber más hasta este jueves en que se hizo el reporte del hallazgo en un terreno.

Familiares y amigos externaron el pésame a través de las redes sociales ante este hecho que de ninguna manera podría esperarse que concluyera de esta manera.

Un crimen más sobre las mujeres -feminicidios- que, como en otros no se sabe si los responsables habrán de ser localizados.