Entregan créditos para el mejoramiento de la vivienda

JARAL DEL PROGRESO. – Este martes 6 de junio del 2017 el Presidente municipal de Jaral del Progreso el Ing. José Alberto Vargas Franco en coordinación con la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato a través del Instituto Municipal de Vivienda de Jaral del Progreso, llevaron a cabo la entrega de créditos de mejoramiento de vivienda rural y urbano

El evento se desarrolló en el auditorio de la Casa de la Cultura Prof. Fulgencio Vargas Ortiz a las 10:00 am comenzando con la presentación de las personalidades. Enseguida dio comienzo la entrega de los créditos de mejoramiento rural siendo 9 personas las beneficiadas de las comunidades de Las Islas y San Ramón, con créditos desde diez mil pesos has treinta mil pesos con un monto de 190,000 Ciento noventa mil pesos en lo rural.

Después se entregaron lo créditos de mejoramiento urbano siendo 10 personas las beneficiadas de cabecera municipal, con un monto de 296,000 (doscientos noventa y seis mil pesos )en lo urbano teniendo como monto total en lo rural y urbano 486,000 (cuatrocientos ochenta y seis mil pesos), todo esto con el objetivo de apoyar a las familias a obtener una mejor solución habitacional a través de los créditos otorgados.

Enseguida el Presidente municipal dio su mensaje felicitando a los que tuvieron la oportunidad de obtener sus créditos y agradeciendo a todos los que hicieron posible que esto pudiera llegar aquí con las familias de Jaral y sus comunidades, al igual que el Ing. Adrián Peña Miranda quien dijo que se espera que Jaral vuelva a ser beneficiado con este tipo de créditos

Las personalidades que asistieron al evento son: Ing. José Alberto Vargas Franco Presidente municipal de Jaral del progresó, el Ing. Adrián Peña Miranda Director General de la Comisión de Vivienda del estado de Guanajuato, el Ing. J. Eleazar Centeno Arroyo Presidente del Consejo IMUVIJ, el C. Aureliano Martínez Arroyo Sindico, la C. Martha Laura Gutiérrez Ramírez Regidora, el Prof. Manuel Vargas Hernández Secretario de Ayuntamiento, el C. Jorge Aparicio Coordinador de programas estatales de la COVEG, el C.P. José Carmen Ayala Tamayo Directo del IMUVIJ, el C. Federico Soto Nieto Delegado de la comunidad de las Islas y la C. Ramona Moreno Cano Delegada de la comunidad de San Ramón