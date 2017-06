Es bajo el número de homicidios dolosos, dentro de los niveles que están registrando otros municipios

JARAL DEL PROGRESO.- Si bien es cierto que en estas semanas se han registrado varios homicidios, en Jaral del Progreso estamos en un nivel muy bajo, a comparación de otros.

De seis homicidios, solamente tres pueden considerarse de alto impacto. Los demás son homicidios derivados de circunstancias por pleitos.

El Director de Seguridad Pública explica que “esto es muy diferente a lo que ocurría en los años de 2009, 2010, por ejemplo cuando había muertos, secuestros, extorsiones, una situación muy grave.

“No quiere decir que estamos cruzados de brazos, pero estamos actuando con firmeza, ampliando la vigilancia, la prevención del delito, que no es solamente en el orden de los homicidios.

“En Jaral no tenemos el paso de tuberías de Pemex, por lo tanto no hay tomas clandestinas de huachicol por aquí.

“La ciudad y las comunidades están tranquilas, y sí hay inquietud por lo último que ha sucedido. Pero ya hemos redoblado los esfuerzos de seguridad”, señala el jefe policíaco.