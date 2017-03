Es José Zamudio buena opción para candidato independiente en Uriangato

URIANGATO.- Es ampliamente conocido por los uriangatenses y además lleva la herencia política, pues su padre fue Presidente Municipal.

Hoy José Zamudio comienza a ser mencionado entre los ciudadanos que ya no están de acuerdo en el sistema de partidos.

Buscan una opción de un candidato independiente que se presente a competir en las elecciones del próximo año 2018.

Y es ahí en donde ubican a José Zamudio, quien no sólo es conocido en la cabecera municipal sino también en las comunidades.

Al ser entrevistado por Día 7, en relación a si le gustaría ser candidato, dijo: “La gente me dice que hay que ir a una candidatura independiente. Que los partidos han estado una y otra vez”.

El síndrome de los independientes que se generaron con motivo de la primera gubernatura ganada por “El Bronco”, un candidato sin partido, empieza a extenderse.

Y aquí en Uriangato, toma forma al buscar ciudadanos que no tengan vínculos anteriores con los partidos.

También se habla de otros dos presuntos aspirantes.