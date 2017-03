‘Es Juzgado de Moroleón el que presta el peor servicio’

Por Lic. Miguel Cortés Lara.-

MOROLEON.- Me causa dolor lo que voy a decir, porque tengo muchos lazos afectivos con el Órgano Jurisdiccional de que se trata, pero lo hago por varias razones: Una porque es cierto; otra porque ya he fracasado en varios intentos de remediar las cosas y otra con el deseo sincero de que el Órgano de que se trata preste un servicio de calidad en beneficio de la sociedad.

Quiero comentar que en mis más de 35 años de ejercer el Derecho, he practicado el noble oficio de Abogado en una gran cantidad de Tribunales de variadas competencias y de ambos fueros: Juzgados Penales, Civiles y Familiares, Mercantiles y Menores; Tribunales Laborales y Administrativos; Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios y Colegiados; Salas Penales y Civiles y lo he hecho en varias Entidades Federativas.

En ese litigar me he encontrado, y con tristeza lo digo, que el Órgano Jurisdiccional que presta el peor servicio es el Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, mi tierra, lo que hace más doloroso el asunto.

Es que en éste Juzgado hice mis pininos, hace mucho años, tanto como Juez como Abogado. Por eso mi tristeza y los lazos que me unen. Pero eso no me hace perder objetividad.

El servicio que se presta es deficiente, muy deficiente.

Actitud desidiosa; nada amable (y ahora que lean esto, peor); sin ganas de solucionar las cosas; carentes de profesionalismo; insensibles; abúlicos.

Lo que les despierta mayor interés es la hora de salida.

Jueces y Secretarios han ido y han venido y el servicio no mejora, porque el vicio es institucional; sistémico; estructural. Gentes con buena actitud que ahí han laborado, emigran a la primera oportunidad.

Al otorgarle éste “reconocimiento”, lo hago con el sincero y leal deseo de que el Consejo del Poder Judicial rescate para la ciudadanía el importante y trascendental servicio que presta y no se limite, como en otras ocasiones, a enviar a algún Visitador que llega con la espada desenvainada a causar terror entre el personal, que nada ha solucionado.

Espero una mejoría en el servicio.