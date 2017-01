“ES MAS LO QUE ROBAN DENTRO DE PEMEX QUE EN LOS DUCTOS”

(EL SALMANTINO.- El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, dijo que el 80 por ciento del robo de hidrocarburo se da dentro de PEMEX, “Dicho en su momento por autoridades de PEMEX el 80% del robo de hidrocarburo se da en la propia planta no en los ductos”, así lo declaró el secretario estatal.

Agregó que los funcionarios de la empresa del estado no proporciona información suficiente para poder medir el alcance de los avances que se han tenido en el tema, ya que de Abril de 2014 a la fecha se han recuperado 2 millones 600 mil litros de diferentes hidrocarburos, principalmente gasolina y diesel, los cuales han sido puestos a disposición de las autoridades competentes.

“He venido diciéndolo a Pemex que no nos mida por agujeros, que no nos midan por ductos, que nos digan cuantos litros se roban en los ductos, es algo que no nos han podido decir, no tienen la menor idea, pero no nos saben dar el número de litros ni el tipo de combustible” determinó el funcionario público.

Recalcó que le gustaría que PEMEX participara de forma más contundente a sabiendas de que la empresa cuenta con la tecnología necesaria, ya que pueden identificar la baja de presión que existen en los ductos.

Por último comentó que reconocen que Guanajuato se ubica en el segundo lugar del robo a hidrocarburo, de acuerdo a las estadísticas entregadas por Petróleos Mexicanos, sin embargo, mientras se desconozcan las cifras de cuántos litros se roban, se puede suponer que exista una entidad donde nadie detecta el robo de combustible y este acto delictivo se realice de forma libre, concluyó Cabeza de Vaca Appendini.