Estamos celosos del apoyo que se da a la industria automotriz, y a la textil nada

URIANGATO/MOROLEON.- En la visita a la Expo Textil Suministro 2017, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Emprendedoras (AMMJE), Moroleón, Uriangato y Yuriria, Martha Zavala Vergil, pidió al gobernador Miguel Márquez tener las mismas oportunidades que se han otorgado al sector automotriz.

Y esto con el objetivo de hacer de esta región el Centro Mundial de la Moda Textil.

La empresaria dijo que “estamos celosas del apoyo que le da al sector automotriz, porque no hay un plan maestro bien estructurado para que el sector textil y de la confección de la región sur del estado, haga frente a los retos del futuro.

“Estamos celosas y celosos, hemos sido olvidados, nosotros no estamos estirando la mano, trabajamos para salir adelante, somos echadas para adelante. Nosotros no nos rajamos, nosotros somos aguerridos, somos productivos”.

El gobernador le respondió: “no hago que la Virgen me habla Martha, ahí tenemos que apoyar y lo estamos haciendo, tenemos un programa que se llama Reembolso a Tasa, y hay importantes apoyos”. Con ello se espera que la industria textil esté más confiada.