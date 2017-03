YURIRIA.- Están por demás cansados los contribuyentes que acuden a las oficinas de Rentas de Yuriria con la titular, ya que está “mas papista que el Papa” pidiendo documentos hasta de la marca de los carros, sin piedad ni misericordia tanto a pobres como a ricos, tanto campesinos como agricultores, tanto pequeños comerciantes como grandes comerciantes.

“Estamos hartos de la jefa de Rentas”, es la expresión generalizada de quienes tienen que acudir a cumplir con lo que la ley manda en relación a la compra-venta de vehículos automotores.

“Si te falta la factura de una vidrio que cambiaste, te pide la factura, y no sólo eso, una declaración del fabricante o vendedor de que te vendió esa parte de tu auto o camioneta o camión”.

Un vecino de la ciudad dijo: “Al principio pensé que lo publicado por Día 7 en relación a la jefa de Rentas era una vacilada. Hoy no puedo decir lo mismo porque compré una camioneta con plataforma adicional, y esta mujer me hizo que le trajera la factura de la plataforma, se la traje, y no contesta con eso, me pidió que el vendedor me extendiera una constancia de que la compre.

“Esto es ya pasarse de lanza”, dijo el afectado.

Estos ciudadanos manifestan lo que les pasó, pero en cambio los pobres campesinos y comerciantes, aceptan lo que esta mujer les dice pensando que es una autoridad, cuando sólo es una empleada de la Secretaría de Finanzas, y desde ahí humilla a cualquiera con tanto papel “original.Mientras que en Uriangato y Moroleón en 15 minutos y sin ir a Celaya, te entregan el cambio de propietario”.