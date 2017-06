Están pagando sólo 16 mil tomas de agua, cuando realmente hay 19 mil, 3 mil son clandestinas

URIANGATO.- No estaban haciendo bien las cosas en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, puesto que desde el inicio de la actual administración se detectó un registro plasmado de 16 mil tomas de agua domiciliarias, pero en realidad existen 19 mil.

Las 3 mil de diferencia son tomas clandestinas que se fueron haciendo en el curso de los últimos años, y que ahora tendrán que agregarse y que paguen los usuarios correspondientes.

“Además se le condonaban los pagos de agua a los morosos que trabajan en la Presidencia y en los respectivos ayuntamientos recientes.

“A algunos se les llegó a condonar adeudos de hasta 17 mil pesos”, señaló el alcalde Carlos Guzmán Camarena, al hablar sobre la problemática en el SMAPAU.

“Quienes debían era principalmente ex regidores, ex funcionarios públicos, a los cuales les condonaban, sin argumentar nada”.

Dijo también que hay muchos usuarios que pagan lo que quieren, en vez de sujetarse a lo que marcan los consumos expuestos en sus recibos.