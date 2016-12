Estuvo presente el Gobernador Márquez en el concierto de jóvenes y niños por la música

Con el objetivo de impulsar la cultura y el arte en todos los rincones de Guanajuato, la Administración Estatal promueve el Programa Orgullo Musical, aseguró El Gobernador, Miguel Márquez Márquez.

Lo anterior dentro de la visita que realizó a esta ciudad, en donde fue recibido por las autoridades.

“El Municipio de Uriangato se integró a este proceso a favor de la cultura y el arte, que fomenta la investigación y desarrollo de un modelo pedagógico para la formación musical de niños y jóvenes. Actualmente cuenta con 107 alumnos entre 8 y 21 años de edad.

En este concierto se interpretaron piezas musicales como:

La Mañana, Minuetto, Júpiter, La Gran Puerta de Kiev, Sinfonía Sorpresa, Coro de Cazadores, Barcarolla, Non Nobis Domine, Joy to the World, In Dolce Jubilo, Adeste Fideles y Llegó Noel.

En las Orquestas Infantiles y Juveniles ya trabajan en: Acámbaro, San José Iturbide, Jaral del Progreso, Cortazar, Irapuato, Uriangato, León y Purísima del Rincón.