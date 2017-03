“Exigiremos la renuncia de la Directora de la Técnica 20 si no aparece el dinero que estaba a cargo la tesorera”

VALLE DE SANTIAGO.- De no aparecer el dinero que la ex tesorera de la Sociedad de Padres de Familia Dulce Patricia Mosqueda Cruz dejó –o que se llevó- “habrá que pedir la destitución de la directora María Esther González Arredondo, pues ella debe saber en dónde está el dinero o si Dulce Patricia se lo llevó2.

Son 319 mil 454 pesos los que no están y que son producto del cobro de las inscripciones de los alumnos.

La actual directiva de la Asociación de padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 20 “expresamos nuestras preocupaciones e inconformidades por el bien de nuestros hijos.

“A pesar de que se puso una denuncia ante el Ministerio Público tampoco nos han dicho nada. Este jueves 16 de marzo fuimos todavía a declarar pero sin resultados.

“Los padres de familia estamos exigiendo una reunión general para que nos den a conocer cómo va la investigación, porque esto se acordó el día 20 de febrero y hasta el momento ni el Jurídico ni la delegación de Salamanca ni la SEP nos han informado de nada.

“Exigimos una reunión general para ver cómo va a estar lo de las aportaciones, de lo contrario no se pagarán inscripciones ni este año ni los que vengan hasta que haya una solución.

“Estamos hartos de que pasan años y años, y siempre nos han robado a ojos visto. Y no se hace nada. Los padres de familia no queremos que existan estos malos manejos en la secundaria ETA 20.

“Somos 352 padres de familia que estamos pidiendo se le destituya de su cargo a la directora María Ester González Arredondo por los malos manejos, ya que en esta escuela Secundaria todo se maneja con dinero.

“Los maestros organizan Kermeses y ese dinero nosotros no sabemos quién lo recibe o para que se utiliza.

“Queremos que se investiguen a las secretarias que también estuvieron cobrando dinero de las inscripciones y no daban ningún recibo ni ningún documento. Sólo decían que luego les decían en que aula les tocaba y traían a los alumnos vuelta y vuelta y nada. Se quedaban con el dinero que ellas cobraban y no les daban asignación a los alumnos.

“En una capacitación impartida por la delegación de Salamanca dijeron que las aportaciones son voluntarias y a nosotros nos las exigen, pues si no pagamos la inscripción no nos admiten a los alumnos en la escuela. Y no hay de por medio el recibo de que ya pagamos.

“Las aportaciones son por padre de familia y en la escuela nos las cobran por alumno a si de que si tenemos do o tres hijos cuanto no pagaríamos para su estudio”.

“La cuota desconocemos quien la fijó pero ya tiene muchos años, y que es de 380 pesos por alumno y no por padre de familia.

“La cantidad de las aportaciones las fijan los padres de familia y no la directora y para que sea lo justo de que se tiene que pagar nosotros desconocíamos esta situación y queremos que los padres de familia lo sepan.

“Si no hay solución no vamos a pagar ni este ni otros años. Y si se lleva a un acuerdo la asociación de padres de familia no queremos que ni las secretarias ni la directora ni la presidenta toquen este dinero porque sería lo mismo de que no hay dinero y seguiríamos igual.

“La escuela tiene muchas necesidades porque los baños son un desastre. Hace falta levantar las bardas, hace falta limpiar las canchas pues hay mucho escombro y los niños podrían sufrir un accidente y es lo que pedimos.

“Ya fuimos a buscar a la ex tesorera en su domicilio y por teléfono y no sabemos nada de ella. Pedimos que se aclare y se haga presente en todo caso para que ella diga y exprese donde esta este dinero y solo la ex tesorera sabe la verdad y esto se acabe”, explicaron los padres de familia en entrevista con Día 7.