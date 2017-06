Explica obispo significado de fiestas

VALLE DE SANTIAGO.- En su primera visita a esta ciudad el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz ofició la misa consagrada en honor a las fiestas de Corpus Cristi y del gremio de los Comerciantes.

EL Obispo Enrique Díaz dio una entrevista para el semanario DIA SIETE.

DIA SIETE.- ¿Qué significan las fiestas de Corpus Cristi?

Obispo Enrique Díaz.- La fiesta de Corpus Cristi además de ser una fiesta muy sentida por el pueblo tiene un muy profundo significado que todo mundo vemos:

1º.- El alimento. Todos lo necesitamos. A Cristo todos lo necesitamos. Hay veces que en la vida real andamos comiendo chatarra y cosas que no nos nutren nos debilitan y enferman; cuando no nos alimentamos de Cristo y nos alimentamos de otras cosas también nos vamos debilitando.

2º.- El sentir a Cristo como el centro de unidad, si yo como a cristo, tú comes a Cristo, todos comemos a Cristo.

Todos necesitamos estar muy unidos, Y aunque se hacen por gremios, son parara distinguir los miembros de un cuerpo, pero para trabajar más unidos para el bien de todos.

3º.- Cuando nos reunimos a una mesa a comer nos une el dialogo, la palabra y el alimento. Cuando nos reunimos a la mesa de la eucaristía a comer nos une eso, pero nos deja el compromiso de mirar a los más necesitados, de mirar al más débil, de luchar por la verdadera justicia.

“Sintamos este compromiso en Valle de Santiago.

“Felicidades por estas fiestas y hay que vivirlas plenamente”.