Fallan los vehículos recolectores de la basura, están viejos y otros en el taller

VALLE DE SANTIAGO.- El servicio de Limpia, consistente en la recolección de la basura, está de mal en peor, puesto que los vehículos que tienen se encuentran demasiado deteriorados.

De por sí esta dependencia cuenta con pocos vehículos en activo, pues la mayoría está demasiado viejos y otros tantos en el taller.

No encuentran piezas de refacción y es más difícil conseguirlas debido a que se requieren muchos requisitos en presidencia para poder comprar las piezas y reparar las unidades. Esto aunado de que los proveedores no quieren soltar la mercancía pues los pagos en Presidencia son lentos.

En las comunidades son pocas las privilegiadas pues el servicio se detuvo en un 80% y en algunas otras de plano ya no van.

En la cabecera municipal los camionetas recolectores pasan cada semana, en vez de diario, como se hacía antes.

Afortunadamente no es mucho problema para la población, pues los “Basureros”, o recolectores particulares, andan en sus triciclos recibiendo la basura en las casas.

De esta forma, estaos “Basureros” apoyan al Municipio, tal como los “Bacheadores” también ayudan tapando los agujeros en las calles principales.