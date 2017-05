Habla May: “lo único que yo hice fue cobrarle el dinero que me pidió prestado para un parto”

YURIRIA.- El señor Miguel Alfaro Vallejo, conocido amistosamente como “May”, hizo declaraciones en torno a la acusación que le hizo al hoy periodista Alejandro Chávez, señalando lo siguiente:

“El dice que yo le estaba cobrando lo de una publicidades que no publicó, o algo así.

“Yo únicamente me acerqué a cobrarle el dinero que me pidió prestado hace tiempo. En ese entonces me dijo que necesitaba 9 mil pesos para un parto.

“En ese tiempo Alejandro me visitaba en mi taller de electrónica, le ayudaba y sin problema alguno se los presté, de buena voluntad, es decir, sin documento de por medio. Pasó el tiempo, tuvimos dificultades y dejó de venir al taller. Y como a la fecha no me ha pagado, el día del cambio de dirigente del PVEM acudí como invitado, porque yo no soy funcionario, y me acerqué únicamente con el fin de pedirle que me pague mi dinero.

“No me hizo caso y se puso a decir que yo soy funcionario, y que me debe una publicidad. A mí no me debe nada de ninguna publicidad, todo lo cual es falso.

“Lo que me debe son los 9 mil pesos que le presté en aquel entonces, y como reitero, no me los ha pagado.

“Creo que no es delito el cobrarle alguien que ya se tardó mucho. Tampoco es excusa para que él no pague por dedicarse a tal o cual actividad.

“De que debe, lo debe. Desde luego, y estoy en espera de que cumpla con su compromiso.”, explica May.