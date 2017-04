Inicia Operativo San Cristóbal 2017 “Actuar es Prevenir”

León, Gto; 06 de abril 2017.- Con la finalidad de prevenir accidentes y emergencias durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua; el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, arrancó el Operativo San Cristóbal “Actuar es Prevenir”.

“Del 06 al 23 de abril con este operativo buscamos prevenir accidentes y cómo podemos garantizar la seguridad y la paz de los guanajuatenses, y de aquellos que nos estarán visitando.

“Estaremos realizando trabajos de auxilio vial, presencia en carreteras, en espacios de reunión como plazas públicas, centros comerciales, balnearios, etc; vamos a estar presentes con cerca de 20 mil elementos de todas las instituciones federales, estatales, municipales y asociaciones que nos estarán apoyando en estas tareas”, destacó.

El Mandatario Estatal señalo que se dispondrá de 3 mil 786 unidades para cualquier emergencia, como el Medicóptero, helicópteros de seguridad pública y emergencias, patrullas, grúas, motos, cuatrimotos, motobombas, lanchas y camión escala.

A través de distintas dependencias e instituciones, se implementarán actividades y acciones de prevención como el Programa “Bájale” para evitar accidentes por conducir a exceso de velocidad o en estado de ebriedad.

Se brindará auxilio vial e información, así como asistencia mecánica y atención en en caso de presentarse accidentes viales.

“Este esfuerzo institucional, es para que tengan unas vacaciones que las puedan disfrutar todos, queremos que regresen sanos y salvos a casa, se esperan cerca de 1 millón y medio de turistas y visitantes al estado, un 4 por ciento más que el año pasado, lo que implica mucho más trabajo”, puntualizó.

Los estudiantes de la Escuela Primaria “Francisco J. Mujica”, Evelyn Vázquez Meléndez y Fabián González Guevara, invitaron a la población a seguir las medidas prevención y autoprotección para las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Resaltaron las siguientes: cuando manejes, no recibas mensajes por el celular y respetar los límites de velocidad; revisar las condiciones de los vehículos si sales a carretera; utilizar siempre el cinturón de seguridad y bajarle a la velocidad de tu unidad vehicular; no tirar cigarros encendidos ya que pueden provocar incendios; no nadar en presas, ríos o cuerpos de agua para evitar accidentes; y cuando salgas de casa asegura puertas y ventanas para prevenir robos.

Álvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad Pública; resaltó que con el Operativo San Cristóbal “Actuar es Prevenir”, se integra el trabajo de los tres niveles de gobierno a través del Grupo de Coordinación Guanajuato.

“El objetivo es muy claro queremos generar las condiciones de seguridad para las personas que transitan y visitan nuestro estado de Guanajuato, tendremos cuidado en los puntos de concentración masiva, en cuerpos de agua y carreteras”, puntualizó.

Reconoció el apoyo de elementos y unidades de Sistema Estatal C5, Dirección General de las Fuerzas Públicas, Procuraduría General de Justicias del Estado, Ejército Mexicano, Policía Federal, PGR, CISEN, Protección Civil de los 46 municipios, Policía y Tránsito Municipal, Bomberos, Cruz Roja, DIF Estatal y Organismo Municipales, SUEG, SDAYR, SCT, Comisión Nacional Forestal, CONAGUA, Caminos y Puentes Federales, Ángeles Verdes y Grupo Scouts de México.

También se ponen a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911, el 089 para presentación de denuncias anónimas, atención especializada para mujeres en caso de violencia con el 075, y el dispositivo PROCURAP para recepción de denuncias vía electrónica o redes sociales.

“Los tres órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil, refrendamos nuestra vocación de servicio por los guanajuatenses, de estar al servicio de los demás, así lo entendemos y nos comprometemos a entregar sin reservar nuestras capacidades institucionales y personales para tener un estado más seguro”, concluyó.