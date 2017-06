Inician los trabajos de rehabilitación de la presa que sirve a la Unidad Deportiva 2

Uriangato.- Este jueves primero de Junio la Dirección de Obras Públicas Municipales comenzó los trabajos de excavación en la presa de la Unidad Deportiva No. 2 para aumentar su capacidad de captación de agua de lluvia.

La obra era necesaria debido a las irregularidades que presenta la presa ya que no permiten la adecuada retención de agua.

Con el líquido captado se pretende realizar el riego de las más de 200 especies diferentes de plantas que se sembraron recientemente en la Unidad Deportiva.

Los trabajos incluyen la ampliación del vaso captador de la presa y la preparación de drenes que ayuden a que el agua no se filtre.

Se espera que al concluir esta obra realizar la siembra de peces para que las personas puedan pescar y disfrutar del área, también con el apoyo de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (COMUDAJ) promover las áreas aledañas para actividades como campamento, reforestación y la tirolesa.

El mantenimiento de la presa contribuirá a mejorar la imagen de la unidad deportiva, la creación de espacios verdes y tener más agua disponible.

Obras Públicas y la COMUDAJ trabajaron en conjunto para conseguir los patrocinios para las horas de maquinaria, haciendo que el municipio solo contribuya con el consumo de combustible y los vehículos encargados de trasladar los escombros de la excavación.