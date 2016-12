La ineficacia del Mando Unico está comprobada

Antes de la llegada del Mando Unico había robos, asaltos, asesinatos…. Pero desde que llegó este Mando Unico, “ahora estamos peor”, es lo que dice la mayoría de los ciudadanos.

Los despojos de todo tipo están a la orden del día. El Mando Unico no realiza labores de prevención, solamente las de reacción. Es decir, se moviliza cuando pasa algo, y nada se puede hacer.

Pero labores de prevención como es el patrullaje, recorridos por las colonias, centro, comunidades, etc., no se realizan porque el Mando Unico que impuso al Municipio la Secretaria de Seguridad Pública estatal y la Procuraduría de Justicia así lo determinaron: cero prevención, sólo reacción.

La ineficiencia se puede ver desde el momento en que el titular del Mando Unico (que ya van cinco) se la pasa todo el día en la oficina, encerrado.