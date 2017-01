Le dan la espalda al boxeador “El Tizoc” a pesar de su buen desempeño profesional

VALLE DE SANTIAGO.- Nuevamente se le da la espalda al deporte del Box en el municipio.

Así lo manifestó el boxeador Juan Carlos Mireles Torres “el Tizoc” quien dijo en entrevista para DIA SIETE que ya tiene tres peleas como boxeador profesional.

“He estado tocando puertas desde que tenía 12 años. Ahora ya tengo 23, estuve esperando una oportunidad en Valle de Santiago. Fui presidencia y nadie me apoyó, solo promesas. Me ayudó Alfredo Morales, pero honestamente no tiene tampoco los suficientes recursos, por lo que me tuve que ir a Tijuana para ver si alguien me apoyaba.

“Afortunadamente el Gimnasio “Iron Fist” me abrió las puertas para entrenar y conseguí patrocinio de la “Cerveza Dos Fuegos” y con el empresario Lalo Méndez

“Debuté profesionalmente con un doble medallista de oro, desafortunadamente perdí en decisión dividida por un punto, las otras dos peleas las gané.

HA GANADO PELEAS EN BAJA

CALIFORNIA Y EN ESTADOS UNIDOS

“He peleado con boxeadores de Tijuana, Ensenada y Estados Unidos. Estoy en el peso de 52 kilos súper mosca.

“En febrero tengo otra pelea y de ahí tendría mi primera oportunidad para pelear por el campeonato mundial de peso súper mosca en medio año. Quiero poner en alto el nombre de Valle de Santiago.

“Es lamentable que en el municipio y el Estado no apoyan el deporte. Desafortunadamente hay otras personas que nonos conocen pero ven el talento y ofrecen su ayuda.

“Sé que hay más deportistas que han sobresalido en diferentes deporte y poniendo en alto el nombre de nuestro municipio a nivel mundial, desafortunadamente nadie apoya el deporte. Yo vengo de vender flores, chicles, pan y no me da vergüenza.

“Pero mis sueños son ser campeón mundial en el box y apoyar a los demás deportistas”, dice el boxeador vallense más activo de estos tiempos, iniciando con el 2017.