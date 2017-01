Matan a El Chicles a picahielazos

VALLE DE SANTIAGO.- En una versión extra oficial, ya que el Mando Unico no informa nada, los franeleros del bulevar Revolución afirman haber sabido que el famoso “El Chicles”, pudo haber sido acabado a picachielazos.

Esto, en el camino que va de la carretera vieja a Jaral, hacia El Perico.

“El Chicles” es un personaje que se apostaba en la esquina de la calle Zaragoza esquina con Arteaga, usaba grandes botas y un grueso cinturón, y llamaba la atención haciendo sus malabarismos con pelotitas.

Ultimamente se le veía en el entroque del bulevar Revolución esquina con el camino a La Gachupina, frente a la gasolinería Ramírez.

Sus compañeros, que limpian parabrisas, dijeron que hace días que no se presenta a laborar ahí, “y parece que ya lo acabaron”, es decir, que ya no vive. “Pero no sabemos más”, es lo que se escucha. Y de lo cual la policía no ha informado nada.