Me opongo a la Feria por irregularidades, dice regidor Emilio

En entrevista con el reportero del Sía 7 el contador Emilio Alvarez, regidor del PRI, dijo que votó en contra de la Feria de Navidad Uriangato 2016 en junta de H. Ayuntamiento “porque no se han respetado las cosas como deberían de ser y son 4 puntos a los que yo voy y tomé bien mi decisión de votar en contra”.

1.- Primero no existe la total transparencia en cómo se está llevando a cabo la elección del empresario para la Feria porque no hay total transparencia. Ya tenían unas bardas pintadas esperando rotularse con los nombres de los grupos que iban a venir para la feria y el baile.

2.- Aparece en las redes sociales la programación de la Feria cuando todavía no se abrían los sobres de los prospectos, que estaban cerradosy que contenían la información para hacer abiertos en la sala de cabildo

3.- Se le ha pedido al presidente que haga transparente al empresario, que haga transparente todas las entradas a la feria y al baile porque simplemente con la aportación de 2 millones y medio de subsidios de los gastos de la feria, tenemos que solicitar los resultados. Y para pedir esos resultados necesitamos números y todo aquello que no es justificable y no es remediable. No podemos estar en una una situación donde no se den resultados. Es importante la transparencia. Es como se hacen bien las cosas y no veo que la cosas se esta llevando a cabo de una manera en que todo el mundo vea. Que sea transparente.

Yo sestoy en contra de esa situación también el subsidio que se les entregó al empresario de la feria del 2015, que fue de un millón y fracción. Y ahora el subsidio para la feria del 2016 es de dos millones y medio.

No me gustan esas formas de ser del alcalde y no estoy de acuerdo con esas transparencias que el presidente está pregonando y no estoy de acuerdo de cómo se está votando en el cabildo para las ferias.

4.- No estoy de acuerdo de que se haga una organizació, cuando desde antes ya lo tienen oficializado entre ellos. Y con estas practicas dudo que sean lo más transparentes. No sabemos si se presentaron tres empresarios más aparte de los empresarios ganadores.

A la hora que se abrieron los sobres traían unas propuestas tan ridículas de que yo hice manifestación ahí en la sal de cabildo y de que 2 empresarios no sabían ni a lo que venían porque traían puras propuestas ridículas de muy bajo nivel simplemente que les dieran un espacio. Hubo “sobre caliente” de la propuesta de los caballos, ya estaba asignada.