México defiende a mexicanos, pero no a extranjeros en México

HAY QUE CAMBIAR ESTO.

Por Lic. Miguel Cortez, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Guanajuato.-

Una queja constante y recurrente en contra de Jueces y Magistrados es su escasa o nula sensibilidad, lo que los hace tomar decisiones contra el interés general; insensibles, pues.

Lo anterior viene a cuento porque en estos días, en que los constantes insultos y agresiones del Presidente de Estados Unidos hacia México y los mexicanos, ha creado un sentimiento de solidaridad y unión que parece generalizarse, hay quienes demuestran poca o nula solidaridad.

Afirmo ello, porque en plena víspera de la malograda marcha Vibra México!, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito aprobó una Jurisprudencia por contradicción, la 2013633, publicada el viernes 10 de febrero de éste año de 2017, en la que afirma que es improcedente la suspensión de oficio y de plano, cuando se promueve un Amparo en contra del Acta de Rechazo por la que la Autoridad Migratoria decreta la inadmisibilidad a territorio Nacional de una persona extranjera.

Eso es grave y mas graves son las razones que esgrimen los señores Magistrados para sostener su sinrazón: Dicen que cuándo a un extranjero se le rechaza la entrada a México no se pone en riesgo su vida ni su integridad física, ni su libertad personal, puesto que, afirman, aquella persona es libre de regresarse a su lugar de procedencia en cuanto pueda. Ignoran los señores Magistrados que muchas veces esas son las causas de su huida de su país de origen.

Si la opinión pública nacional se cimbra con la cacería de mexicanos y las deportaciones inhumanas que el gobierno de Estados Unidos está realizando, esa Jurisprudencia le resta autoridad Moral a toda protesta y a todo acto de defensa de los mexicanos, porque la pregunta es sencilla: ¿Cómo México exige trato digno para sus nacionales y no se lo otorga a los extranjeros?

Quienes litigan esa materia, deben de procurar la superación de tan nefasto criterio.