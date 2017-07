Molesta a regidor panista exhorto que le hacen para que no raye las actas de Ayuntamiento

JARAL DEL PROGRESO.- Con tal de defender su irresponsabilidad de rayar las hojas de un acta de Ayuntamiento plenamente oficial, el regidor por la fracción del PAN, Carlos Ramírez Aguilar, consideró que lo hizo por “mi libertad de expresión”.

El Secretario se concretaba a únicamente a hacer el exhorto, pero al dar el punto de vista a los ediles, se armó la bronca ya que al recriminarle a Carlos su actitud, respondió que no se arrepentió de lo que hizo, agregó que estuvo bien, y además pidió que no se reimprimiera el acta, y que se quedara la que él rayó anotando con pluma que determinada decisión era un acto político.

Se pudo saber que el asesor del PAN que vino le manifestó que no tenía nada de malo que rayara. Por lo tanto, el acta se fue al archivo así, con el texto escrito, “fuera de contexto.

No obstante, la regañada al regidor fue generalizada de parte de todos los integrantes del Ayuntamiento.

“No es lo mismo rayar una pared que rayar un documento oficial”, le dijeron.