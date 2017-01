“No soy ‘Justino Morales’”, dice Alejandro Juárez y presenta denuncia

VALLE DE SANTIAGO.- “Justino Morales” es un personaje creado en el Facebook cuya función era la de estar atacando a funcionarios y personas de la sociedad vallenses, en forma de burla, señalando defectos y aplicando acusaciones falsas y dolosas, sin miramiento alguno, además de palabras por demás ofensivas.

Y en diciembre otra personaje de Facebook que afirma ser “Gabriela Diosdado”, aseguró que “Justino Morales” no es otro que Alejandro o Alex Juárez Martínez.

Hoy en día, Alejandro afirma: “Yo no soy Justino Morales”.

Este viernes cerca de las 11 de la mañana el Arquitecto Alejandro Juárez Martínez se presentó ante la agencia del Ministerio Público para presentar una denuncia en contra de Gabriela Diosdado por el delito de comunicar dolosamente a otra la imputación de persona física -o difamación-.

Y esto luego de que en el mes de diciembre se publicara en la cuenta de Facebook de Gabriela Diosdado acusaciones en contra de Alejandro Juárez afirman que él corresponde al titular de la cuenta de nombre “Justino Morales”.

Con esta averiguación o querella, habrán de presentarse esentaran ambas partes en la sala 1 del ministerio público para un careo y aportar pruebas de las acusaciones.

En entrevista para DÍA 7, Alejandro Juárez dijo que por estas acusaciones en donde dice Gabriela Diosdado “que yo soy “Justino morales” me han afectado en mi trabajo, en mi familia y socialmente. Le hago saber a todos mis amigos y conocidos lo siguiente y para lo cual me ha afectado moral y socialmente con sus falsas acusaciones las cuales carecen de toda veracidad y asunto.

“Hago saber lo siguiente, respecto a las falsas acusaciones que haces respecto mi persona señalándome burdamente haciendo señalamientos discriminatorios y diciendo que yo soy “Justino Morales”, a lo que digo que es totalmente falso, pues yo también he sido fuertemente criticado por este individuo.

“Y para lo cual hago saber que estoy haciendo un juicio judicial en contra de esta persona para que ahí aportes las pruebas de tal acusación ya que directamente reitero que me afecta como lo que señalas pues no se vale señalar por señalar y menos sin fundamentos que acrediten tu acusación estoy listo para que se me indague y se me investigue por la autoridad competente y si resulta que soy culpable y por algún ilícito, que se me castigue.