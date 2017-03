‘No soy ni flojo ni transa’: Miguel Márquez

En su mensaje a los guanajuatenses con motivo de Rendir su Quinto Informe de Gobierno, el Gobernador Miguel Márquez Márquez manifestó que:

“En estos 18 meses que me quedan vamos por más, vamos a cerrar a tambor batiente y ustedes lo saben: flojo y tranza jamás he sido, me la juego con Guanajuato y me la juego hasta el último minuto.

Vamos por el cumplimiento de nuestras metas, vamos porque siga el dinamismo de nuestra economía y porque más familias superen las carencias sociales”.

Dentro de los anuncios que hizo fue la construcción en Puerto Interior del Distrito de Innovación, donde funcionará el Complejo de la Innovación y Desarrollo del CIATEC.

Además, será instalada la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y el Parque de Innovación, Empaque y Embalaje de la Universidad de La Salle.

Todo ello además de cuantiosas inversiones y la atracción de empresas.

Por ejemplo, destacó que Guanajuato trae una tasa de crecimiento anual sostenida de 6 por ciento desde 2013. “Es

decir, más del doble por arriba de la media nacional.

Pocas entidades del país traen ese crecimiento y Guanajuato no lo trajo por tener un año bueno, lo ha sostenido desde 2013 y vamos a terminar el sexenio así”.

Expresó con orgullo que: “Guanajuato es diferente, es otro y ya no compite contra estados del país, sino contra países del mundo. Guanajuato pasó de ser la economía número siete del país a ser el sexto nacional con mayor crecimiento”.