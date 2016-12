Perdonan a Gerardo García denuncia contable

El ex tesorero Gerardo García Vargas quedó eximido de cualquier acusación por presuntas irregularidades registradas durante el ejercicio de su función, dentro del gobierno que encabezó Jaime Enrique Soto.

En la sesión de Ayuntamiento de este viernes 16 de diciembre se dio a conocer el dictamen de la Auditoría Superior, quien comunicó a su vez a la Contraloría Municipal, que dentro del proceso que se le siguió a Gerardo García, hubo un tiempo en que se le llamó para que presentará pruebas o argumentos a su favor, sobre el manejo de dinero para las adquisiciones que ordenó el entonces Presidente Jaime Enrique.

Gerardo Sánchez simplemente no se presentó a las audiencias. Y ahora, como ya pasaron tres años sin que este proceso haya tenido movimiento, se dictó “prescripción” de la acusación del probable delito.

Por lo que todos felices, no hay nada, ni para el expresidente, ni para Gerardo ni para los panistas que sentían que iban a quedar muy mal.