Pescaditos 1345 nov 14 2016

En Cerano los vecinos piden que haya más vigilancia de la policía, sobre todo que se den vueltas las patrullas los sábados y domingos… Y también que les manden Tránsitos, los mismos días… Dicen los habitantes que los distintos candidatos fue lo primero que les prometieron, y a la fecha nada… Una lamentable noticia o comentario que corrió por esos lugares fue el caso de una jovencita que se suicidó por decepción amorosa… Tenía 17 años de edad, y esto ocurrió en El Moral a principios de esta semana que termina… En San José de Gracia hubo un intento de secuestro de un vecino que había venido a un funeral… Alcanzó a evadir a los malhechores y decidió regresarse de inmediato al país del norte, llevándose toda la familia…. Esto según lo que platicaron vecinos del rumbo… En lo que fue esta semana, el tiempo estuvo muy frío, incluso con lluvias…. Un frío que da gusto, porque recuerdo muy bien que el año pasado ni hizo frío en octubre, ni en noviembre… En diciembre un poco… Ahora veremos como viene diciembre y sus posadas… Las peregrinaciones hacia la Vírgen del Peñasco estuvieron en grande, con toda la gente enchamarrada o con suéteres, no importó eso ante la gran veneración que se le tiene a la Guadalupana… Me dijeron que dicen que dijeron que habían dicho que el programa de artistas, bandas y grupos para las fiestas de enero ya está lista…. Por lo que hay que buscar a ver qué vecino es el que nos pueda decir… Antes de terminar con los comentarios de lo que sucede en las comunidades, y precisamente hablando de Xoconostle, no faltaron los quejosos comerciantes que dijeron que el delegado actual les “encajó la uña”, con el cobro de los espacios para la vendimia, ya que los puso a 100 pesos el metro cuadrado, cuando en estos años anteriores estuvo a 70 pesos… Y que la gente se pregunta en qué o a dónde va a parar el dinero que se recauda por este concepto… Dicen que la respuesta que les dan es: “Pos es pa la fiesta”… Sí, pero ¿en qué aspecto o parte de la fiesta?”… Total que como quiera no hubo balazos ni pleitos notables… Se están dando los golpes bajos algunos de los funcionarios de la administración, porque se tienen envidias… A veces les toca a uno hacer algo, y salen otros… También se ha visto que cada vez que está el presidente los funcionarios están hechos bola en su despacho, tal vez para demostrarle que están trabajando o quizás sea porque los requiere ahí para cualquier asunto que se trate… Lo cierto es que los ciudadanos que están a la espera de ser atendidos, no ven muy bien que los funcionarios estén haciendo bola en el despacho… Eso dicen… Los famosos “localitos” que estan en la calle esa que da para la Casa de la Cultura -de verdad que siempre se me olvida como se llama, con eso de que no se utiliza-, se van a tener que quedar, ya que todo el proceso para su construcción y posterior uso está realizado… Esos localitos ya están asignados, tienen su usufructuario, pero no se quieren meter, ya que estos señores y señoras prefieren seguir en la calle Hidalgo, hasta donde se pueda… Esto lo digo en relación a que hubo un intento de parte de la actual administración de quitarlos para transformarlos… Pero las reglas Pueblo Mágico ya están determinadas y autorizados estos localitos, hechos de conformidad con el entorno, por lo que no queda otra más que hacer que los usufructuarios ya se metan y hagan su vendimia… Deben de recordar una y otra vez los comerciantes ambulantes de la Hidalgo, fijos y semifijos, que los van a quitar de ahí… De no quitarse, Yuriria puede perder el concepto turístico de Pueblo Mágico… Así que ya no deben hacer más concha, incluso los que venden ahí y trabajan en Presidencia… Emprendedores de Yuriria destacan en diversas áreas, como es en el caso de los productores de la Tostada, muy reconocidos… Una industria yurirense que va a aparejada con los grandes productores agrícolas, los fabricantes de ropa o sea los textileros, los tabiqueros, que aunque humildes, en suma forman una gran empresa de nuestro municipio… No se diga el gremio de fonderas, que principalmente están ubicados en La Angostura, aunque la verdad es que no les gusta que les digan “Fondas”, sino Restaurantes, y vaya que lo son… Campestres, pero son… Se acerca el final del año 2016, año que recordaremos sobre todo por el nefasto triunfo del señor Donald Trump, al cual todos vemos como un nuevo Hitler que tratará de hacer lo que se dice “un desmadre” con el mundo, pero particularmente con México… Es lo que me comentan mis paisanos que residen en Chicago y otros puntos de EE.UU.