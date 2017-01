Pescaditos 1352 dic 31 2016

Me dicen los que saben de eso, que la página web de la Presidencia, www.yuriria.gob.mx todavía no ha podido ser establecida… Llevan un buen tiempo haciendo los proyectos, pero falta todavía que madure este medio que hace falta… Por lo pronto, me siguen comentando, lo que más se ha usado es el Facebook para difundir imágenes, aunque textos no, pues por ahí no es posible… Estimados vecinos, comenzó la fiesta con toda su algarabía… Por lo menos dos grandes bailes se esperan en la explanada de San Agustín, dicen que habrá mucha gente, un gran lleno… En tanto que, en Casacuarán, están preparándose para la Feria o Fiestas de Enero, con buenos grupos y bandas, de acuerdo a lo que informa el Comité… En verdad es un comité, ya que no es el delegado sólo, como lo hacía el anterior, que iba por su cuenta… Aparte, este nuevo delegado cuenta con el apoyo de los profesores de la comunidad, y gente que es muy participativa, ahora sí la fiesta es de Casacuarán para los casacuarenses y yurirenses… Gran cantidad de emigrados han llegado a esta población que tiene un alto nivel de importancia, en el sector educativo-profesional… Porque en la importancia económica está Cerano…. El año termina, y viene el 2017…. No trae sorpresas este nuevo año, porque la sorpresa ya está dada con el incremento en el precio de la gasolina, que nos ha recetado el Presidente de la Repúblida, Enrique Peña Nieto… Total decepción es la que ha causado, y realmente, como muchos han dicho “es la gota que derramó el vaso” del odio hacia este presidente, que por momentos parece que es bueno, pero en otros te vas para atras con sus fallidos intentos financieros… Lo que no dicen es que al no recibir dinero de la venta de Petróleo, el gobierno federal ahora se va a sacar dinero de los bolsillos de los mexicanos a través de la gasolina y el diesel… A ver qué sucede… Mientras nos comentan que el edificio que albergaba el Restaurant Carnes Asadas Rafa sobre el bulevar 5 de Mayo todavía está en veremos, pues no se ha podido vender… Y en cuanto al propio Restaurant, en su parte trasera, ha cambiado de nombre, ahora se llama “Restaurant El Junior”, con muy buenos platillos… Se les invita a que acudan a deleitarse… Un aspecto juvenil es el que tiene el segundo piso del Centro Gastroartesanal del Malecón de la Laguna, ya que los establecimientos que se integraron prácticamente son para jóvenes, aunque no por eso es para familias que quieran deleitarse y tener la vista desde ahí, de la laguna… O más bien, del lirio, porque es lo único que se ve… Se pudo saber que no todos los propietarios de las fondas o expendios de alimentos entre pescados y mariscos podían instalarse ahí, ya que el Gobierno del Estado impuso como requisito para agarrar un local en la parte alta, el que tuvieran registro oficial como restaurant o bar… Nadie lo tenía, de los que están por ahí… Solamente hay dos permisos para consumo de cerveza abierta, que es el del Primo y otro que está en el restaurante de más adelante “La Palapa”, pero ellos siempre han tenido su local… Rosa la más hermosa continúa en el extremo del malecón hacia el lado Este, siempre con mucha clientela… En el Centro Gastroartesanal en la parte alta de la que hablamos sobresale “Agustinos”, que es extensión de “Veleros”… También está el Red Room y una extensión del restaurante que está en los portales… El único problema que sigue habiendo en el malecón es el horario tan cerrado que impone el Municipio: a las 7 de la tarde ya deben estar cerrados todos, y la tolerancia máxima es hasta las 9… Eso no sucede en otros pueblos mágicos, en donde este tipo de negocios cierran hasta las 11 de la noche, por lo menos… Para los jóvenes esto no significa problema alguno, pues si les cierran se pueden quedar en las áreas del malecón, pero también a las 10 de la noche llegan las patrullas, y van para afuera… Esto hace que los jóvenes se dispersen, unos se van para Moroleón “a seguirla”, otros se pasean por las calles de la ciudad, y esto representa un gran peligro… En cambio, teniéndolos a todos en el Malecón, es más fácil el control policíaco, dicen los que saben de materia de Seguridad Pública… Inteso trabajo es el que vienen realizando los regidores del Ayuntamiento, quienes informaron que no tendrán vacaciones ya que están participando en los eventos de la Feria… Los juegos están buenos para los niños, y los vendedores de todo tipo de comidas y chucherías hacen su agosto vendiendo los tacos a 9 y 10 pesos… O paquetes más baratos… Estimados vecinos, les deseo un feliz año 2017..