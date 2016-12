Pescaditos NO 1350 22 DIC 2016

Tuvo a bien el ex candidato a la Presidencia Municipal por el PAN, Rigoberto Medina, en dar las gracias a la militancia a nivel estatal, por su apoyo, pero no alcanzó a quedar como Consejero Estatal… aunque en sí no fue la falta de votos, sino por el sistema que están imponiendo en los partidos, que quieren que vaya un 50 por ciento de hombres y un 50 por ciento de mujeres en las conformaciones partidistas y políticas… En este caso, tuvieron que decirle a Rigo que no quedaba dentro, porque el cargo era para una mujer, y en este caso fue para Arlett… Este mismo sistema de mitad de hombres y mitad de mujeres hará establecer que con las elecciones de 2018, de los 46 municipios, en 23 de ellos quedarán hombres y en los otros 23 quedarán mujeres… Me pregunto aquí: ¿Será seleccionado Yuriria un municipio para que sea gobernado por una mujer en el próximo trienio?… Por lo pronto podemos decir que dos partidos tienen mujeres con características necesarias para ser candidatas… De ser así, de ser que Yuriria sea escogido para una mujer, desde ahora el Partido Verde Ecologista, ya tiene a la Güera, María de los Angeles López…. (Si es que Gerardo Gaviña decide no ir por la reelección)…. En el partido de Acción Nacional cuenta con dos mujeres: la señora Rosy Rangel de César Calderón, Arlett, la consejera… En cambio, en el PRI no hay a quién irle, no tienen…. Pero no cierro el comentario sin dejar de mencionar que en el Partido Verde también tienen dos mujeres, ya que me falta mencionar a la actual diputada Soledad Ledesma…. Consideremos, pues, que en estos dos partidos no hay problema con el grupo femenil… Vecinos de la comunidad de Zapotitos se sienten contentos porque les han dicho que un hijo de este lugar, Salvador Carmona, buscará lanzarse como Candidato Independiente… No va por ningún partido… El actor y ex candidato era panista, pero una vez lo expulsaron del partido… En el PVEM no hay lugar para otro, y menos en el PAN…. Algunos de los panistas que participaron en la elección de la nueva directiva desde luego que no quedaron conformes… Hay quienes dicen que el contador Artemio Torres Gómez seguirá teniendo la fuerza predominante en el partido, aunque por ahora hacen un poco de retirada, para después volver a recuperar fuerza… Esto se registrará sobre todo a la hora de imponer a los aspirantes a regidores… Reclamará el contador Artemio, sin duda, el derecho a estar en el Ayuntamiento… A cambio de esto se sumará a la unidad que solicitará el nuevo líder Salvador Gallardo… Aquí el precepto es: unidad es participación… Participación en los puestos que se tienen que repartir… Esto se ve claramente en lo que ocurre en el PRI… Deja Lorenzo Chávez que todos hagan lo que quieran, y a la hora de las regidurías llega reclamando la suya, para los suyos…Y se acerca diciendo que es “por la unidad del partido”… En caso de que no les den participación, la vía es fácil: irse por abajo del agua con el enemigo político… Por lo tanto, Gerardo Gaviña, hoy como presidente ya tiene en la manga el apoyo de todos aquellos panistas que pudieran quedar inconformes… Estimados vecinos, ya todo en política es luchar por las regidurías y por puestos en la administración que siga…. Por eso los ciudadanos vemos trabajando en la Presidencia a los mismos, los mismos y los mismos… A veces llegan por el PAN, a veces por el PVEM y a veces por el PRI… ¿Y por qué ocurre esto? Por la apatía de los ciudadanos a participar, y porque los partidos ya no dejan entrar a nuevas personas, nuevas corrientes… Están cerrados, sólo entran los de siempre… Bueno, esto fue lo que me estaba comentando un conocido médico al estar dialogando en la explanda de San Agustín, un bello lugar, que es el centro, el corazón de nuestro Pueblo Mágico… Desde ahí se ve todo, dándole vuelta en torno a sus inmensos contrafuertes y muros… Imposibles de superar… Los frailes agustinos o agustinianos los hicieron así para evitar los ataques de los indígenas dueños de estas tierras, que estaban sumamente molestos por la invasión de los españoles, quienes cometieron sus bárbaras acciones… Estos índígenas vivían en la parte alta, allá por arriba de las minas explotadas al máximo, sin pensar en que la ciudad iba a crecer… Desde ahí podían lanzar sus flechas en contra de los padres agustinos… Por eso subieron esos muros impenetrables… Dejando así una hermosa joya arquitectónica que hoy nos enorgullece… Bueno, no sabemos el Sambuto ¿de qué partido es? Lo mismo está en el PAN que en el Verde y en el PRI